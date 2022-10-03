▲ 【元宇宙】蘋果CEO庫克與朱克伯格再唱反調 「AR是未來趨勢、不看好元宇宙」

蘋果（Apple，美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）再次看淡Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）所提倡的「元宇宙（metaverse）」概念。庫克接受外電訪問時稱，增強現實（AR）是未來的趨勢，不看好所謂「元宇宙」。

財經網站MarketWatch報道，庫克接受荷蘭一家媒體訪問時指，AR是通過眼鏡或智能手機將虛擬事物疊加到現實世界，是一項變革性的技術，很快會將像智能手機或互聯網一樣無處不在。

另一方面，對於「元宇宙」，庫克稱，他一直認為，人們理解一件事物是很重要，但他不確定普通人能否解說到何謂元宇宙。他又指，蘋果在很大程度上避免使用該詞語。

他又表示，虛擬實境（VR）雖更身臨其境，但有其局限：「我不認為你想以這種方式度過你的一生。」

相關文章：

【滙豐WoW Talk】區塊鏈初創企業創辦人蕭逸：元宇宙是屬於年青人的世界 投資開放式元宇宙需要了解其中的文化

【元宇宙】星展集團進駐The Sandbox拓元宇宙體驗 冀提供新途徑予外界瞭解ESG

編輯：胡學能