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【元宇宙】蘋果CEO庫克與朱克伯格再唱反調　「AR是未來趨勢、不看好元宇宙」

Hot Talk 18:01 2022/10/03

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【元宇宙】蘋果CEO庫克與朱克伯格再唱反調　「AR是未來趨勢、不看好元宇宙」

蘋果（Apple，美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）再次看淡Meta創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）所提倡的「元宇宙（metaverse）」概念。庫克接受外電訪問時稱，增強現實（AR）是未來的趨勢，不看好所謂「元宇宙」。

財經網站MarketWatch報道，庫克接受荷蘭一家媒體訪問時指，AR是通過眼鏡或智能手機將虛擬事物疊加到現實世界，是一項變革性的技術，很快會將像智能手機或互聯網一樣無處不在。

朱克伯格內部大會訊息公開、「與蘋果在元宇宙有理念決戰」，可見【下一頁】

另一方面，對於「元宇宙」，庫克稱，他一直認為，人們理解一件事物是很重要，但他不確定普通人能否解說到何謂元宇宙。他又指，蘋果在很大程度上避免使用該詞語。

他又表示，虛擬實境（VR）雖更身臨其境，但有其局限：「我不認為你想以這種方式度過你的一生。」

蘋果據報推新私隱政策前 曾與Facebook探討營收共享可能，可見【下一頁】

相關文章：

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編輯：胡學能

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美股 元宇宙 Meta 庫克 荷蘭 智能手機 VR AR

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