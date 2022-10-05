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【內房銷售】越秀上月銷售按年大升近2倍　一文看清9月內房銷售（不斷更新）

股市 18:45 2022/10/05

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內房銷售數據

各大內房9月銷售數據出爐！克而瑞公布，9月內地百強房企實現銷售額5709.6億元，按年倒退25.4%。今年首9個月，百強房企銷售額均值按年倒退45.1%至540.8億元，據中指院顯示，實現過千億元銷售額內地房企僅有15間，按年少12間，實現過百億房企錄100間，按年少48間。

本網綜合各大內房9月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 9月銷售額 首9月銷售額
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
越秀地產 （00123） 166.8 ＋178% 796.7 ＋12%
大唐集團 （02117） 12.4 -56.3% 157.7 -57.3%
大發地產 （06111） 4.5 -79.8% 48.2 -85.6%

越秀地產 （00123） 9月合同銷售金額約166.81億，按年升178%，合同銷售面積約50萬平方米，按年升140%。首9個月累計合同銷售約796.74億元，按年升12%，完成全年銷售目標1235億元的65%，合同銷售面積約278萬平方米。

大唐集團 （02117） 公布，9月份合約銷售額12.4億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.32萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首9個月合約銷售額157.7億元，按年倒退57.3%；建築面積158.9萬平方米，按年倒退56.2%；平均銷售價格為每平方米約9,922元，按年倒退3.1%。

大發地產 （06111） 首9個月實現累計合同銷售金額約為48.17億元，按年跌85.6%；累計合同銷售面積為29.6萬平方米，按年跌85.3%；平均銷售價格為每平方米約16,253元，按年跌2%。按首8個月合約銷售為43.71億元計，意味9月單月銷售約為4.46億元，按年倒退79.8%；合同銷售面積26,142平方米，按年倒退74.84%；平均銷售價格為每平方米約16,877元，按年跌9.2%。

更多【內房危機】消息    

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