【內房銷售】潤地9月銷售增39%　一文看清9月內房銷售（不斷更新）

▲ 內房銷售數據

各大內房9月銷售數據出爐！克而瑞公布，9月內地百強房企實現銷售額5709.6億元，按年倒退25.4%。今年首9個月，百強房企銷售額均值按年倒退45.1%至540.8億元，據中指院顯示，實現過千億元銷售額內地房企僅有15間，按年少12間，實現過百億房企錄100間，按年少48間。

本網綜合各大內房9月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

華潤置地 （01109） 9月總合同銷售金額約307億元，總合同銷售建築面積約124.9萬平方米，分別按年增加38.8%及增10.2%。同期，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別約191.7億元及84.3萬平方米，分別按年增加28%及增5.5%。今年累計合同銷售金額約2020.6億元，總合同銷售建築面積約923萬平方米，分别按年减少12.6%及 29.7%。

寶龍地產 （01238） 9月總合約銷售額約為24.1億元，按年倒退63.5%；合約建築面積約為16.1萬平方米，按年倒退60.3%。首9個月合約銷售總額約為315.69億元，按年跌59.3%；合約建築面積約為210.07萬平方米，按年倒退40.7%

美的置業 （03990） 首9個月合同銷售金額約535.1億元，按年跌51%，而相應的已售建築面積約471.5萬平方米，按年跌48.4%。扣除8月累計銷售數字計算，9月單月合同銷售為60.3億元，按年跌24.1%；合同銷售面積為50.5平方米，按年跌30%。

正榮地產 （06158） 9月合約銷售金額約為19.22億元，按年跌81%；合約銷售建築面積約為11.9萬平方米；按年跌80.2%；合約平均售價約為每平方米16,100元，按年跌4.2%。首9個月合約銷售金額約為270.06億元，按年跌76.7%，合約銷售建築面積約為165.5萬平方米，按年跌76.4；合約平均售價約為每平方米16,300元，按年低1.8%。

上坤地產 （06900） 首9個月累計合約銷售金額約為73.2億元，按年跌65.7%；合約銷售面積約57.5萬平方米，按年跌63.4%；合約平均銷售價每平方米約12,746元，按年跌6.4%。扣除8月累計銷售數字計算，9月單月合約銷售為5.7億元，按年跌53.3%；合約銷售面積為23,943平方米，按年跌53.6%；均價為16,586元，按年增1.6%。

力高集團 （01622） 公布，今年首9個月累計合約銷售為210.37億元，按年減少近34.4%；建築面積約247.82萬平方米，按年少32.8%。以上月累計合約銷售計算，即9月單月銷售為31.4億元，按年增14.2%；單月建築面積為37.75萬平方米，按年增24%。

融信中國 （03301） 9月總合約銷售額約為40.93億元，按年跌67.3%；合約建築面積約16.5萬平方米，按年跌69.8%；平均合約售價每平方米約24,777元，跌8.1%。首9個月集團總合約銷售額約530.52億元，按年跌56.6%；總合約建築面積約227.7萬平方米，按年跌61.4%；平均合約售價約為每平方米23,295元，按年增12.4%。

萬科 （02202） 今年9月份合同銷售金額347.3億元，按年跌3.8%；合同銷售面積227.1萬平方米，按年微跌0.5%；首9個月累計合同銷售金額3146.7億元，按年下跌34.3%；合同銷售面積1936.9萬平方米，同跌34.3%。

融創中國 （01918） 今年9月份實現合同銷售金額87.1億元，按年跌81.3%；合同銷售面積64.9萬平方米，按年跌80.7%；平均銷售價格為每平方米約13,420元，按年跌3.2%。首9個月累計銷售1,433.1億元，按年跌69%；合同銷售面積1086萬平方米，按年下跌66.1%；平均銷售價格為每平方米約13,200元，按年倒退8.4%。

景瑞控股 （01862） 公布，9月份合約銷售額4.07億元，按年倒退77.5%；銷售面積21,154平方米，按年少78.6%；平均銷售價格為每平方米約19,240元，按年增5.3%。首9個月合約銷售額58.01億元，按年倒退76.1%；建築面積35.67萬平方米，按年倒退85.3%；平均銷售價格為每平方米約16,262元，按年倒退14.2%。

綠城中國 （03900） 9月綠城集團自投項目銷售金額157億元，按年跌25.9%，首9個月合同銷售金額1422億元，按年跌29.1%，其中歸屬於綠城集團的權益金額為782億元，按年少30.1%。月內，以綠城品牌銷售的代建管理項目合同銷售金額114億元，按年增4.6%；首9個月累計金額為545億元，按年少11.5%。

中海外 （00688） 今年9月份實現合約銷售金額228.26億元，按年增12%；樓面面積123.88萬平方米，按年跌29.8%。首9個月累計實現合約銷售金額2013.03億元，按年跌26.9%；樓面面積約922.65萬平方米，按年下跌34%。

中國奧園 （03883） 9月合同銷售金額約10.5億元，按年跌90.4%；首9個月累計合同銷售金額約183億元，按年跌81.4%。

中駿集團 （01966） 9月合約銷售金額約為45.2億元，按年跌40%；合約銷售建築面積約為42.06萬平方米，按年跌45%；合約平均售價約為每平方米10,746元，按年增8.8%。首9個月合約銷售金額約為456.69億元，按年跌45%；合約銷售建築面積約為326.3萬平方米，按年跌35%；合約平均售價約為每平方米12,398元，按年跌15.1%。

中海外宏洋 （00081） 今年9月份實現合約銷售金額32.85億元，按年跌14.6%；合約建築面積32.85萬平方米，按年跌12.1%。首9個月累計實現合約銷售金額294.98億元，按年跌47.4%；合約建築面積約280.53萬平方米，按年下跌36.4%。

金地商置 （00535） 9月合約銷售總額約91.02億元，按年升91.5%，合約銷售總面積約33.09萬平方米，按年增30%；銷售均價為每平方米約27,500元，按年增47.1%。首9個月累計合約銷售總額約人民幣452.65億元，按年跌22.8%；累計銷售總面積約199.93萬平方米，按年跌27.6%。

碧桂園 （02007） 9月單月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約320.2億元，按年跌29.9%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約392萬平方米，按年倒退31.9%。綜合今年首9個月數字，即碧桂園首9個月銷售共錄2762.2億元，按年倒退38.4%，銷售面積約3431萬平方米，按年倒退約34.4%。

保利置業 （00119） 公布，9月份合同銷售金額約64億元，按年升56.1%，合同銷售面積約29.8萬平方米，合同銷售均價每平方米約21,420元。首九個月，集團累計實現合同銷售金額約301億元，按年減少25.7%。累計合同銷售面積約155.3萬平方米，合同銷售均價每平方米約19,401元。

時代中國 （01233） 今年9月份實現合同銷售金額20.63億元，按年跌70%；簽約建築面積12.7萬平方米，按年跌66%。首9個月累計實現合同銷售金額345.81億元，按年跌48.3%；簽約建築面積約211.5萬平方米，按年下跌38.1%。

越秀地產 （00123） 9月合同銷售金額約166.81億，按年升178%，合同銷售面積約50萬平方米，按年升140%。首9個月累計合同銷售約796.74億元，按年升12%，完成全年銷售目標1235億元的65%，合同銷售面積約278萬平方米。

大唐集團 （02117） 公布，9月份合約銷售額12.4億元，按年倒退63.47%；銷售面積12.32萬平方米，按年少62.65%；平均銷售價格為每平方米約10,065元，按年倒退1.71%。首9個月合約銷售額157.7億元，按年倒退57.3%；建築面積158.9萬平方米，按年倒退56.2%；平均銷售價格為每平方米約9,922元，按年倒退3.1%。

大發地產 （06111） 首9個月實現累計合同銷售金額約為48.17億元，按年跌85.6%；累計合同銷售面積為29.6萬平方米，按年跌85.3%；平均銷售價格為每平方米約16,253元，按年跌2%。按首8個月合約銷售為43.71億元計，意味9月單月銷售約為4.46億元，按年倒退79.8%；合同銷售面積26,142平方米，按年倒退74.84%；平均銷售價格為每平方米約16,877元，按年跌9.2%。

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記者：宋佩恩