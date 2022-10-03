【內房銷售】大發首9月銷售大跌85.6%　一文看清9月內房銷售（不斷更新）

▲ 內房銷售數據

內地金融機構日前要求銀行於今年底內，向陷入困境的內地房企提供最少6000億元人民幣（人民幣，下同）淨融資，有助企業緩解違約危機。克而瑞公布，9月內地百強房企實現銷售額5709.6億元，按年倒退25.4%。今年首9個月，百強房企銷售額均值按年倒退45.1%至540.8億元，據中指院顯示，實現過千億元銷售額內地房企僅有15間，按年少12間，實現過百億房企錄100間，按年少48間。

本網綜合各大內房9月銷售數據，以便讀者參考。以下貨幣單位為人民幣。

內房企業 9月銷售額 首9月銷售額 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 大發地產 （06111） 4.5 -79.8% 48.2 -85.6%

大發地產 （06111） 首9個月實現累計合同銷售金額約為48.17億元，按年跌85.6%；累計合同銷售面積為29.6萬平方米，按年跌85.3%；平均銷售價格為每平方米約16,253元，按年跌2%。按首8個月合約銷售為43.71億元計，意味9月單月銷售約為4.46億元，按年倒退79.8%；合同銷售面積26,142平方米，按年倒退74.84%；平均銷售價格為每平方米約16,877元，按年跌9.2%。

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記者：宋佩恩