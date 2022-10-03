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【諾貝爾獎】瑞典遺傳學家獲醫學獎 表揚已滅絕人類基因組和進化發現

環球社會熱點 17:39 2022/10/03

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2022年度諾貝爾獎按照慣例，率先揭曉生理或醫學獎。今屆由瑞典遺傳學家帕布（Svante Pääbo）獨得生理或醫學獎，以表揚他在已滅絕的人類基因組和人類進化方面的發現。他可獨享1,000萬瑞典克朗（約704萬港元）的獎金。

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諾貝爾獎委員會指尼安德特人（Neanderthal）為人類的已滅絕近親，而帕布對尼安德特人（Neanderthal）的基因組進行測序，完成了看似不可能的事之餘，更發現了尼安德特人的神秘近親丹尼索瓦人（Denisova）。

帕布的一大發現是，這群已滅絕的古人類在大約7萬年前遷出非洲後，向智人（Homo sapiens）轉移了基因。諾貝爾獎委員會認為這種古老的基因流向現代人類，在現今世代具有生理相關性，例如會影響現代人類免疫系統對感染的反應。

因此帕布的研究開創了古基因組學（paleogenomics）這一門全新學科，揭示可區分所有活著人類與已滅絕人類的遺傳差異，為世界探索為何現代人可成為獨特人類而奠定基礎。

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研究有證據表明，智人大約在30萬年前首次於非洲出現，而尼安德特人在大約40萬年前開始在非洲以外地區發展，並居住在歐洲和西亞，直至3萬年前正式滅絕。

而一群智人在約7萬年前由非洲遷至中東，並再移居各地。因此智人與尼安德特人曾在歐亞大陸的大部分地區共存數萬年，而要了人類與尼安德特人的關係，就需要從古代標本回收基因組DNA進行測序。

帕布早年已有興趣利用現代遺傳方法研究尼安德特人的DNA，但發現有技術限制。因為DNA隨時間推移會遭到化學修飾並降解成短片段，數千年後只剩下微量DNA，餘下部分也會遭細菌及現代人類DNA的大量污染。

 

責任編輯：鄭錦玲

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自然科學 瑞典 諾貝爾獎

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