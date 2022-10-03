  • 30°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公共交通】九巴車隊將全線提供免費5G Wi-Fi服務　 車廂陸續加設「上層座位顯示屏」 手機App增設巴士載客量顯示功能

理財智慧 17:18 2022/10/03

分享：

分享：

載通（00062）旗下的九巴，宣布正式啟動5G升級工程，陸續將車隊升級為5G巴士，為乘客提供免費5G Wi-Fi服務。九巴亦將陸續在車廂加設「上層座位顯示屏」，以及在手機應用程式App1933增設「巴士載客量」顯示功能。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

九巴指出，香港踏入5G新世代，為讓乘客隨時隨地享受高速度、低延遲、多連結的流動通訊服務，九巴將陸續在全線巴士上提供免費5G Wi-Fi服務。5G Wi-Fi服務每日無限使用，進一步提升乘車體驗。

九巴亦將增置車廂人數統計系統，電腦系統將上層車廂座位的數據，顯示在下層近樓梯位置的顯示屏，鼓勵乘客到上層就座，並免卻不必要的上落。

除上層座位尚餘數量統計，系統亦會統計整個車廂乘客數目，並把數據實時傳送至九巴手機應用程式App1933，以圖示方式，讓候車乘客掌握各路線即將抵達班次的載客量，為乘客提供參考，作出行程安排。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
Wi－Fi 5G 載通（00062） 九巴 巴士

上一篇文章

【玖龍紙業2689】料負債壓力大難反彈 大和削玖紙目標價至5.6元

下一篇文章

【消費券優惠】中銀香港BoC Pay推「10月加碼勁賞」　優惠商戶包括萬寧、屈臣氏、星巴克等
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛
【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款