【公共交通】九巴車隊將全線提供免費5G Wi-Fi服務　 車廂陸續加設「上層座位顯示屏」 手機App增設巴士載客量顯示功能

載通（00062）旗下的九巴，宣布正式啟動5G升級工程，陸續將車隊升級為5G巴士，為乘客提供免費5G Wi-Fi服務。九巴亦將陸續在車廂加設「上層座位顯示屏」，以及在手機應用程式App1933增設「巴士載客量」顯示功能。

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九巴指出，香港踏入5G新世代，為讓乘客隨時隨地享受高速度、低延遲、多連結的流動通訊服務，九巴將陸續在全線巴士上提供免費5G Wi-Fi服務。5G Wi-Fi服務每日無限使用，進一步提升乘車體驗。

九巴亦將增置車廂人數統計系統，電腦系統將上層車廂座位的數據，顯示在下層近樓梯位置的顯示屏，鼓勵乘客到上層就座，並免卻不必要的上落。

除上層座位尚餘數量統計，系統亦會統計整個車廂乘客數目，並把數據實時傳送至九巴手機應用程式App1933，以圖示方式，讓候車乘客掌握各路線即將抵達班次的載客量，為乘客提供參考，作出行程安排。

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責任編輯：嚴浩文