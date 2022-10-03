【玖龍紙業2689】料負債壓力大難反彈 大和削玖紙目標價至5.6元

玖龍紙業（02689）早前發表2022年度業績報告，經調整後淨利潤按年跌54%，大和指業績符合其盈警預告，惟預計2023年度利潤將再跌，而令債務負擔上升。該行調低公司2023至2024年盈利預測，評級降至「跑贏大市」。玖龍紙業周一（3日）收報4.71元，跌3.5%。

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大和表示，隨着全球宏觀環境持續惡化，預料2023年度淨利潤在有任何反彈前或進一步下跌，令公司償還債務的負擔不斷上升時，亦可能進一步承受潛在壓力。該行相信，公司虧損或在2023年度首季見底，但因其盈利能見度低，加上對公司資產負債表的關注上升，或會限制其股價近期出現反彈。雖然大部分負面因素已反映在股價中，但謹慎的做法是待中國消費模式出現回升迹象，才增持玖紙。



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基於公司利潤恢復時間表被推遲，該行將公司在2023至2024年盈利預測下調37%至75%，目標價由8元下調至5.6元，將其評級由「買入」降至「跑贏大市」。

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撰文：鄭昊彤