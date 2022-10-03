▲ 【美國經濟】施羅德：美國似乎必須步入經濟衰退 才可擊退面臨的通脹壓力

環球央行大手加息，施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade認為，全球利率以飛快速度攀升，但正當貨幣政策在積極壓抑需求之際，財政政策勢將加大支持家庭住戶的力度，預期2023年似乎將是財政政策緊縮的一年，而沒有像2021年時的經濟重啟支持下，最新的施羅德投資基線預測顯示，美國、歐元區和英國似乎將步向經濟衰退，而大多數新興市場的經濟增長亦勢將放緩。

「現時美國似乎必須步入經濟衰退，才可擊退面臨的通脹壓力。」

美國今年通脹料升至8%

施羅德將今年美國經濟增長預測，由5月份預測的2.6%，下調至1.7%，遠低於市場預期的2.1%。相關預測調整主要因上調通脹預測至8%，及美國聯邦基金利率採取更為激進的路徑所致。

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Keith Wade指，現時對2022全球經濟增長預測為2.6%，2023年將放緩至 1.5%。除新冠疫情高峰期外，這將是2009年以來全球經濟最壞的一年。他預期，今年全球通脹按年將上升3.8個百分點至7.2%，2023年才會回落至4.3%的水平。

中國出口將受環球經濟放緩拖累

中國方面，Keith Wade表示，在支持政策開始見效的情況下，預料中國將持續從新冠疫情封鎖措施所帶來的影響中恢復過來，但隨大部份已發展市場於未來數月步入衰退，中國的製成品出口量勢將隨需求回軟和消費者支出轉向服務而下跌，因此對中國今年經濟預測已從3.5%下調至3.3%，2023年經濟增長預測下調至5%。

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編輯：陳韻妍