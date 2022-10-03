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【滙豐唔要姜濤？】滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦音樂會　登入流動理財App可參加門票抽獎

Hot Talk 17:23 2022/10/03

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滙豐聯乘Tyson Yoshi及Serrini舉辦元宇宙 x 現場音樂會　登入流動理財Ａpp可參加門票抽獎

MIRROR自7月演唱會事件後終「復出」，ViuTV今晚（10月3日）將播放MIRROR休團後首部電視劇。向來是滙豐HSBC　代言人之一的姜濤與家人出遊期間，滙豐宣佈，聯乘歌手Tyson Yoshi及Serrini，舉辦元宇宙 x 現場音樂會《DuoVerse》。音樂會將於2023年2月11日（星期六）於九龍灣國際展貿中心舉行，並將於元宇宙及現場實時同步進行。

滙豐上半年流動理財活躍用戶是去年下半年的3倍

滙豐又指，作為香港規模最大數碼銀行，該行現時擁有超過300萬名活躍數碼用戶，每3位個人銀行客戶中，有一位是流動理財活躍用戶。同時，今年上半年流動理財活躍用戶的新增數量，是2021年下半年相關數量3倍。

該行又指，滙豐著力提升數碼科技，今年首 7 個月，已推出近150項數碼功能或服務提升，貫徹其致力成為客戶「隨身銀行」的策略。

即日起至2022年12月31日，客戶登入滙豐流動理財應用程式完成任務，並於活動網站登記後，即可參加元宇宙或現場演唱會入場門票抽獎。登入次數越多，中獎機會越大。新登記使用流動理財的客戶，更可獲額外抽獎機會及50港元PayMe折扣券一張。

相關文章：

【無卡提款】滙豐擴展手機提款至全港近7成櫃員機　覆蓋1000部其他銀行櫃員機

【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）

記者：余倩敏

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著數優惠 元宇宙 Tyson Yoshi 音樂會 歌手 個人銀行 門票 演唱會

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