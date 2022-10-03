NBA金塊隊吉祥物年薪500萬 為WNBA頂薪近3倍

外媒早前有報道，披露美國國家籃球協會（NBA）金塊隊吉祥物Rocky年薪高達62.5萬美元（約487.5萬港元），冠絕NBA各球隊吉祥物之餘，更是美國女子職業籃球聯賽（WNBA）球員頂薪點的接近3倍。不過網民盤點洛基獅在球場上的表現，就大讚其絕對物有所值。

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《Sports Business Journal》近日統計各NBA球隊吉祥物的年薪，發現金塊隊（Denver Nuggets）Rocky the Mountain Lion的年薪達62.5萬美元。

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NBA球隊吉祥物的平均年薪為6萬美元（約46.8萬港元），而Rocky的年薪相當於同行的超過10倍。

亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）的吉祥物Harry the Eagle排第二，年薪達60萬美元（約468萬港元）。而芝加哥公牛（Chicago Bulls）的吉祥物Benny The Bull年薪也達到40萬美元（約312萬港元）。

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根據WNBA球員年薪排名，最高薪的WNBA球員為鳳凰城水星（Phoenix Mercury）的老將Diana Taurasi，她今年的年薪為22.8萬美元（約177.8萬港元）。

而吉祥物Rocky的年薪，就相當於WNBA球員頂薪點的接近3倍。

Rocky超高年薪的消息也在社交媒體引起熱議。有網民紛紛分享Rocky在比賽現場奮身鼓舞士氣、為觀眾帶來歡樂的片段，包括爬上超高樓梯射籃等高難度動作也不在話下。

部分網民也忍不住驚嘆，Rocky絕對對得起這份豐厚的年薪。

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責任編輯：鄭錦玲