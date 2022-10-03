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【職場熱話】準時收工都有錯？ 打工仔被同事向老細打小報告 嘆「嘥時間扮工好咩？」

理財智慧 18:11 2022/10/03

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打工仔日出而作，日入而息，可是不少人每天卻要開OT，而且更多是無償的OT。不過，有打工仔近日在網上討論區發帖，指自己轉了新公司不久，每日都準時下班，可是竟被同事向老細投訴，令他不知如何是好。

事主準時收工被投訴經歷：

    點擊圖片放大
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同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

對於事主的經歷，網民普遍都支持他，認為只要把工作做完，準時收工是天經地義，他們表示：「收工梗係走，唔係簽約嚟做乜？」、「你一句問老細，準時收工有咩錯？」、「做晒公司嘢準時收工是無問題，成件事根本就是你老細問題」

不過也有一部份網民贊成事主老細的說法，勸事主應OT「扮工」，他們表示：「職場就係要扮工交戲，你可以6點後拼命網購，但唔好畀人發現」、「有啲公司係有OT文化架，你只返左一星期，都未試到份工啲咩，可能你遲啲就會多嘢做」、「既然老細都開到聲, 樓主你咪夠鐘收工先開始準備收工囉, 無謂玩到咁寸, 明唔比面你老細吖」

其他網民回應：

你老細都有問題喎，人哋講乜就要信㗎咩？

面對現實,提醒自己搵份新工

有辦事能力就準時收工，辦事不力就要加班，你老細明唔明㗎？

下次真係夠鐘先開始執嘢啦，爭個幾分鐘，趕住去死咩。同埋都問下自己呢份工對自己嘅意義係邊

 

 

 

 

 

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