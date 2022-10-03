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逾4萬人參加倫敦馬拉松賽事 明年將恢復4月舉辦

環球社會熱點 18:15 2022/10/03

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受新冠肺炎疫情關係，倫敦馬拉松已連續3年於10月舉辦。英國倫敦今年的馬拉松賽事吸引逾4萬人參加，不少民眾盛裝打扮參加，造型包括電影《迷你兵團》中的Minions等。最終男子組冠軍由肯亞選手奪得，而女子組冠軍則來自埃塞俄比亞，明年倫敦馬拉松賽事將恢復於4月舉辦。

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倫敦馬拉松全程26.2英里（約42公里），從格林威治（Greenwich Park）出發，途徑大笨鐘（Big Ben） 等著名地標，終點為白金漢宮前的林蔭大道（The Mall）。據報今年的倫敦馬拉松吸引逾4萬人參加，當中更挑戰28個健力士世界記錄（Guinness World Record），包括著睡衣最快跑完馬拉松等。

部分得獎參賽者

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最終男子冠軍由肯亞選手Amos Kipruto以2小時4分39秒奪得，埃塞俄比亞女選手Yalemzerf Yehualaw 則以2小時17分26秒封后，她以23歲之齡成倫敦馬拉松史上最年輕女子冠軍。而今年最年長參賽者是來自日本﹑年屆89歲的Koichi Kitabatake。

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不少民眾盛裝打扮參加，為各慈善團體籌款。有人打扮成犀牛、猩猩或聖誕樹， 亦有人以《迷你兵團》（Minions）主角造型登場，更有人選擇裝扮成舊式電話。有來自烏克蘭的選手完成賽事後身披烏克蘭國旗，亦有英國人以國旗造型現身。

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英國倫敦馬拉松從1981年開始，每年會在4月舉行。惟受疫情影響，2020年起已連續3年於10月舉行。但馬拉松主辦方已於其網站宣布，2023年賽事將恢復於4月舉辦，即明年倫敦馬拉松賽事舉辦日期為4月23日。

倫敦馬拉松為全球6大城市馬拉松之一，其他包括德國柏林、美國波士頓、芝加哥、紐約及日本東京。

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責任編輯：李俊儀

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