歐化傢俬Annual Sale 全場傢俬低至4折　消費券優惠折上折再減$3000

紮根香港超過45年的歐化傢俬，一年一度的Annual Sale展開，尊享全場傢俬低至4折優惠，另響應政府新一輪消費券計劃，選用消費券付款，折上折最高額外減$3,000！請即蒞臨，以震撼價打造極致舒適居室！



為慶祝集團誌慶紀念，歐化傢俬門市大量歐洲傢俬，以現貨登場，周年優惠價錢發售的傢俬種類，涵蓋真皮梳化、真皮電動彈腳梳化、餐檯、休閒椅、餐邊櫃、茶几、床褥等多個範疇，務求讓客戶全方位選購各款歐洲傢俬，攜手歡度美意洋溢的一刻，數量有限，機會難得！



配合新一輪消費券派發，歐化傢俬客戶於門市內以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲享消費券折上折優惠，即減$800或$1,800或$3,000！消費券優惠適用現時「Annual Sale」一般減價貨品，變相盡享雙重優惠。

今期歐化傢俬精選推介，意大利OTTO餐檯椅套裝以激筍價發售，餐檯以Digital Print大理石紋玻璃，注入藝術氣息，流線型金屬腳座，展現時尚氣派，餐檯附有轉盤，為生活增添便利。若選購OTTO餐檯，同時加購任何4張餐椅，可額外再減$3,000。



此外，意大利Festival全真皮電動彈腳梳化，可調校式頭枕，提供貼身承托，賣點之一是採用Wall-Free電動彈鉸設計，展開彈腳時梳化背毋須預留位置，讓你充分運用家居每一寸空間，目前提供1座位、3座位、3.5座位款式，個別更有採用雙電鉸，可獨立電動調校頭枕及腳踏。



歐化傢俬接受多項電子付款平台，包括AlipayHK、WeChat Pay HK、八達通、BoC Pay及PayMe，方便尊貴客戶使用不同付款方式。優惠期有限，請把握機會盡享額外禮遇。



最新推介－限量現貨即送



意大利OTTO餐檯

Dia120 x H77 cm

- 意大利Digital Print大理石紋玻璃，注入藝術氣息。

- 流線型金屬腳座，展現時尚氣派。

- 附有轉盤，為生活增添便利。

原價：$42,000

優惠價：$18,800 (可享免息分期)

(現貨限量發售)



【折上折優惠】

加配任何4張餐椅，額外再減$3,000*

*優惠受條款約束



意大利Festival全真皮3座位電動彈腳梳化

W195 x D110/163 x H79/100 CM

- Wall-Free電動彈腳功能，不需預留梳化背空間

- 可調校式頭枕，提供貼身承托

- 流線時尚設計，歐洲流行款式

原價：$48,900

優惠價：$20,800 (可享免息分期)

另有1、3.5座位 及 雙電款式(可獨立電動調校頭枕及腳踏)

(現貨限量發售)



關於歐化傢俬



歐化傢俬於1975年成立，主要代理各國進口傢俬，一直以來以優越品質、高雅風格及舒適為其產品主要特色，帶給客戶現代化品味生活。進口原廠傢俬憑藉時尚設計、優質選材及精湛工藝見稱，歐化傢俬的專業採購團隊定時到不同國家搜羅最流行的優質傢俬，每年亦會出席雲集國際知名設計大師及傢俬品牌的大型傢俬展覽，例如「米蘭國際家具展」及「科隆國際家具展」，希望將現代化生活品味帶到香港人的家中。歐化傢俬的貨品種類多元化，包括梳化、餐檯椅、茶几、組合櫃及睡床等，款式繁多，並備有大量現貨供應，適時應市，能滿足不同客戶的獨特要求。



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歐化傢俬門市

紅磡尊尚店

地址：紅磡漆咸道北275號

電話：23361828



九龍灣德福旗艦店

地址：九龍灣德福廣場2期6樓602號舖

電話：23336281



天后港島總店

地址：天后英皇道1號栢景臺地下1號舖

電話：25121988



康怡港島東店

地址：康怡康安街18號地下A8-A9號舖

電話：23383918



沙田 HomeSquare 店

地址：沙田鄉事會路138號 HomeSquare (新城市中央廣場)第一層108-109鋪

電話：26341318



(特約)