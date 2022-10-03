【Google停用】使用率太低　Google翻譯於中國下架

▲ Google已於9月底進一步暫停中國部分地區的「Google翻譯」功能。

Google於2010年和2019年，先後暫停中國版「Google搜尋」和「Google地圖」功能後，再於9月底進一步暫停中國部分地區的「Google翻譯」功能。

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據外媒《TechCrunch》報道，有Reddit用戶日前發現，無法進入中國版Google翻譯的頁面「translate.google.cn」，且會被重新導向至一般的Google搜尋頁面。其中搜索框下則留有香港區「Google翻譯」的鏈結「translate.google.com.hk」，懷疑Google已停止在中國的Google翻譯功能。

Google發言人隨後以電郵回應《TechCrunch》查詢時指，由於Google翻譯在內地的「使用率太低」，已停止當地的翻譯服務。

據了解，香港區的「Google翻譯」功能仍可以繼續使用，中國大陸用戶可憑頁面的鏈結使用香港區的翻譯功能。惟香港區的Google服務長年來都被中國政府的防火牆封鎖，使中國大陸用戶直接造訪香港區的Google頁面。這亦意味著，即使中國大陸用戶有進入香港區「Google翻譯」頁面的連結，仍必須先「翻牆」才能成功進入頁面。

▲ 用家進入中國版Google翻譯頁面後，會自動被導向附有香港區Google翻譯頁面連結的搜索頁面。（Google官網截圖）

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責任編輯：殷凱怡

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