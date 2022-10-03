印尼球賽騷亂釀多死 警用催淚彈被促查

印尼日前一場足球比賽發生騷亂，最終導致最少125人死亡。警方在過程中曾用催淚彈驅散群眾，被指是釀成人踩人慘案。人權組織促請徹查事件，並要求警方重新評核民眾控制政策。

印尼足球賽釀人踩人慘劇 死亡人數下調至125人（第二版） 【下一頁】

東爪哇省瑪琅（Malang）上周六晚（1日）舉行一場甲組球賽中，主隊阿雷馬（Arema FC）以2比3不敵帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），引發雙方球迷衝突。

美國華盛頓郵報引述目擊者指出，警方直接且無差別地向民眾發射催淚彈。數萬人在催淚彈下慌忙逃生，最終造成多人死亡的人踩人慘劇。東爪哇總警長事後指出，多人在嘗試逃離期間死於窒息，亦確認警員向群體發射催淚彈。

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國際特赦組織（Amnesty International）印尼行政總監哈米德（Usman Hamid）促請政府，就警方在球場內使用催淚彈一事展開迅速及獨立調查，確保相關人士會接受法庭公開審訊，而非只是接受內部或行政處分。

哈米德亦呼籲警方，審核使用催淚彈及其他「致命武器」的政策，確保未來不會發生同類事件。哈米德表示，催淚彈只應在當其他方法無效﹑而且大規模暴力發生時，用以驅散群眾，群眾亦理應被告知即將有催淚彈發射，催淚彈亦不應在密閉地方動用。

印尼全國多地舉行守夜，點燃蠟燭﹑高舉球隊頸巾及呼叫口號，悼念今次事件中的死難者，有人更當場落淚。

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責任編輯：吳漢培