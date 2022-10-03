【美股焦點】高盛：美股拋售潮未止　美國家庭與外資明年料淨賣出2000億美元美股

▲ 高盛：美股拋售潮未止 美國家庭與外國投資者明年料淨賣出2000億美元美股

高盛預計，美國家庭和外國投資者，明年將分別淨賣出價值1000億美元、即合共2000億美元的美股，與今年淨買入的美股規模相若。高盛策略師David J Kostin團隊解釋，作為自2020年起最大美股購買來源的美國家庭，第二季對美股看法略為轉向負面。與此同時，美股估值相對高企，以及美國經濟放緩，亦推動外資淨賣出股票。

另外，高盛亦發現，對沖基金的淨槓桿水平今年累計下跌兩成，至65%。另一方面，互惠基金增持現金速度為2009年以來最快。該行估計，互惠基金今年沽出的美股規模為3000億美元，較今年的3500億美元略低。

美企明年潛在回購需求5000億美元

雖然對沖基金、互惠基金及交易員，均在今年的美股拋售潮中齊齊減持美股，惟高盛指相較歷史水平，投資者的美股持倉仍然高企。基於上述原因，高盛預計美股沽壓明年仍會進一步存在。

不過，高盛料美國企業或會是美股明年最大需求來源，因估計明年美企對回購美股的潛在需求相當於5000億美元。另外，據該行推算，退休基金明年料亦會買入2000億美元股票。

華爾街大行今年紛紛下調標普500指數目標價預測，高盛最新標指目標價為3600點，與現價3582點比較，僅高出不足1%。

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記者：余倩敏