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【美元定存】美元7天定存最高息10厘 恒生多個存期加息搶攻

16:49 2022/10/03

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美元短存息罕現10厘的超高息。

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10月開局，美元定期存款的吸存戰馬上開打，暫有6間港銀搶閘加美元定存息，包括今天（10月3日）中銀香港 （02388） 驟加7天年息1厘，新息率至6厘；又提高1個月0.35厘，新報0.65厘。滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 及交銀香港及更全面加息，而創興亦上調3個月年息至3.2厘。

甫邁向第4季，恒生已率先掀戰幔，上周六（1月）把7天美元定存年息大幅上調1.5厘至突破10厘新關，其門檻為1萬元，如以上限200萬元計，短存速賺逾3000元利息，但須合資格的兌換新資金。原本該行的7天美元短期存款年息已屬全城最高，如今再創新高為破頂息。

副主席布雷納德：利率將維持高位一段時間【下一頁

恒生今天再出擊，調升3個月年息0.5厘至2.7厘；半年年息更大幅提高0.8厘，新息率至3.3厘。

專家指，第3季股滙債通殺，僅美元獨強，面對多事之秋，料游資續躲在滙息雙贏的定期存款，美元定存無疑成為避險閒資的首選，難怪兩大發鈔行帶頭加息。回顧9月份，港銀搶美元定存已激鬥連場，甚至連兩間發鈔行也應戰，上周共有9間大小銀行猛加存息。

單以發鈔行的美元定存息比併，滙豐今天把3個月年息加0.2厘，追貼中銀的2.2厘，抛離渣打的1.3厘；半年期年息方面，渣打於上周二（9月27日）勁加0.4厘至2.8厘，追貼中銀，滙豐新近加0.3厘，新報2.7厘；一年期息率方面，渣打於上周二提高0.2厘至3厘新關，冠絕發鈔行，滙豐今天亦加0.3厘至2.8厘，跟中銀相同。

順帶一提，滙豐自5月24日以來已第10度加息，對上一次只是9月27日。

那邊廂，正當業界以「美息」誘客，美資大行花旗卻掉頭減美元定存息，今天把1年期息率調低0.04厘至3.27厘。。

美元定存經歷第3季的搶存戰，更於9月中下旬首現衝破4厘的超高長息，東亞今天亦把1年定存息率勁加0.7厘至4.1厘，成為第2間銀行提供此超高長息，破天荒超越銀債的保底息4厘。

布拉德：美國失業率難大升　利率或停留在高位更長時間【下一頁

綜觀各存期的高息王，7天短存年息以恒生的10厘為全城最高。其餘存期皆以富邦奪冠，1個月年息報3.38厘，該行於9月23日把3個月年息大加0.6厘至3.88厘，以上兩存期的門檻為等值10萬港元，上限3000萬港元，優惠至今年底。富邦亦提高半年期美元定存年息0.4厘，新報3.9厘；9個月年息報4.1厘，1年期息率更達4.3厘而居首。上述3存期的起存額為100萬港元，須全新或兌換資金，特惠息剛延至10月底。

美滙指數暫報112，光大證券國際環球巿場及外匯策略師黄俊能預期，美滙指數第4季的高低位料介乎110至118，年底目標為112。

惟追息族注意，美國加息周期或於明年首季結束，慎防定存息掉頭向下。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局在今輪周息周期再加多3次、累加1.5厘；分別為將在11月加75個基點，12月再加50個基點，明年2月加25個基點，令最終利率為4.5至4.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 恒生銀行（00011） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款

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