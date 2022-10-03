▲ 【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期 德國製造業PMI創逾2年低

歐洲公布9月PMI終值數據，歐元區製造業PMI跌至48.4，稍遜預期48.5，反映歐洲經濟低迷情況持續，歐元兌美元續在0.98水平徘徊。值得留意的是，歐洲主要經濟體德國的製造業PMI遠遜預期，拖累整個歐元區數據。德國9月製造業PMI終值僅47.8，遠比初值及市場預期的48.3為低，創2020年6月以來新低，顯示當地經濟放緩速度或較預期為快。

法國9月製造業PMI終值為47.7，較初值及市場預期的47.8稍低；意大利9月製造業PMI為48.3，遠超預期47.5。

未來幾個月或進一步大幅減產

標普全球市場首席商業經濟學家Chris Williamson指，製造業陷入衰退疊加通脹壓力不斷上升，對歐元區經濟前景的擔憂進一步加劇。撇除疫情期間的封鎖，自2009年初金融危機以來，歐元區製造業從未出現過如此規模的需求和生產崩潰，生活成本飈升打擊需求，能源價格上漲也日益限制能源密集型企業的生產。

他認為，更糟糕的情況似乎還會出現，訂單下降速度遠超企業減產速度。除非需求復甦，否則未來幾個月可能進一步大幅減產，也導致9月份企業對未來一年的預期再次大幅下調，投入採購減少，就業增長放緩，企業正準備迎接嚴冬。

另外，英國9月製造業PMI終值為48.4，稍遜預期48.5。

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編輯：葉志偉