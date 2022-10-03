  • 30°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期　德國製造業PMI創逾2年低

宏觀解讀 16:54 2022/10/03

分享：

分享：

【歐洲經濟】歐元區9月製造業PMI終值遜預期　德國製造業PMI創逾2年低

歐洲公布9月PMI終值數據，歐元區製造業PMI跌至48.4，稍遜預期48.5，反映歐洲經濟低迷情況持續，歐元兌美元續在0.98水平徘徊。值得留意的是，歐洲主要經濟體德國的製造業PMI遠遜預期，拖累整個歐元區數據。德國9月製造業PMI終值僅47.8，遠比初值及市場預期的48.3為低，創2020年6月以來新低，顯示當地經濟放緩速度或較預期為快。

法國9月製造業PMI終值為47.7，較初值及市場預期的47.8稍低；意大利9月製造業PMI為48.3，遠超預期47.5。

未來幾個月或進一步大幅減產

標普全球市場首席商業經濟學家Chris Williamson指，製造業陷入衰退疊加通脹壓力不斷上升，對歐元區經濟前景的擔憂進一步加劇。撇除疫情期間的封鎖，自2009年初金融危機以來，歐元區製造業從未出現過如此規模的需求和生產崩潰，生活成本飈升打擊需求，能源價格上漲也日益限制能源密集型企業的生產。

他認為，更糟糕的情況似乎還會出現，訂單下降速度遠超企業減產速度。除非需求復甦，否則未來幾個月可能進一步大幅減產，也導致9月份企業對未來一年的預期再次大幅下調，投入採購減少，就業增長放緩，企業正準備迎接嚴冬。

另外，英國9月製造業PMI終值為48.4，稍遜預期48.5。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

相關文章：【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關　不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機　

相關文章：【歐洲經濟】歐元區9月CPI升至10%超預期　有紀錄以來首次見雙位數

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
經濟 通脹 歐洲 宏觀分析 美股 歐元 PMI

上一篇文章

【美股焦點】高盛：美股拋售潮未止　美國家庭與外資明年料淨賣出2000億美元美股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米1810】小米低開近3%　印度確認扣押小米53億元　小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費
【小米1810】小米低開近3%　印度確認扣押小米53億元　小米︰感到失望、逾8成是支付高通的特許權使用費
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【京東創辦人】劉強東美國強姦案開審前48小時達和解、稱「一場誤會」　證實妻子「奶茶妹」再懷孕
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【港股市況】滙豐、美團跌逾2%　內房逆市揚、碧桂園升8%　恒指10月開局再跌143點、一度跌穿萬七關（不斷更新）
【港股市況】滙豐、美團跌逾2%　內房逆市揚、碧桂園升8%　恒指10月開局再跌143點、一度跌穿萬七關（不斷更新）
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延、股價曾瀉11%　CDS息率續攀至2009年高位、哪些地區網民最關心？
【投行重組】瑞信瀕爆煲傳聞蔓延、股價曾瀉11%　CDS息率續攀至2009年高位、哪些地區網民最關心？
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款