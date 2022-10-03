【商場活動】領展樂富廣場啟動「樂動．農莊」項目 10至12月舉行連串運動及藝術活動 將商場建設為社區聚腳點

領展以「社區營造」（Placemaking）概念，利用當區特色，將商場建設為社區聚腳點，為大眾創造獨特體驗。旗下樂富廣場擁有合共過萬呎戶外休憩空間，作為多條行山路線的起步點，其中商場的A區和B區分別以「山嶺」和「躍動」為設計主題，將運動文化融入社區，為大眾提供一個健康生活新據點。此外，同場更擁有近3,000呎的都市農莊，今年10月至12月以「樂動．農莊」為主題舉辦一系列活動，讓市民一起投入綠色健康生活。

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於「樂動．農莊」啟動禮上，領展香港租賃董事總經理霍業生表示：「領展積極進行社區營造，強化我們作為社區凝聚點的角色，以人為中心打造多元化的公共空間，發掘社區的獨有特色，令物業成為社區參與及民眾互動的好地方，既可提高居民歸屬感，亦強化社區意識。」

啟動禮上，領展同時宣布與慈善團體智樂兒童遊樂協會合作，以「到處走、到處遊」為主題的「智樂遊樂車3系」將於特定日子駛進樂富廣場躍動休憩空間，以流動形式為兒童創造自由遊戲的體驗，打造獨一無二的遊樂場。

智樂兒童遊樂協會聯席副主席孔慶暘博士表示：「很高興可以與領展合作，我們的使命是希望建設一個尊重、保護、實踐兒童遊戲權利的社會，讓小朋友樂享童年。樂富廣場的廣闊空間能讓我們為兒童提供有趣益智的遊樂設施，創造自由和與別不同的遊戲體驗，促成兒童身心健康的全面成長。」

為了讓不同年齡層的人士都能享受運動樂趣及促進各界藝術文化交流，樂富廣場躍動休憩空間將會定期引入具挑戰性的新興運動，以及讓廣大市民都能夠參與的大型文化活動；市民亦可免費借用相關運動用品。

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為10月至12月連串精彩活動揭開序幕，閃避球香港隊成員親臨啟動禮現場，與領展香港租賃董事總經理霍業生、藝人孫慧雪兒子Riley等，分成兩隊率先體驗「躍動閃避球對決」活動，於「山嶺地標」上進行4對4的刺激對壘，一決高下。

在啟動禮的現場更有專業導師親臨介紹「走繩運動」，讓大家更了解這項由德國引入的新興運動。這項運動除了可鍛鍊平衡力及協調能力，亦可提升大家的專注力，以及增強克服困難、尋求突破的能力，有助青少年及小童身心發展。

另外，本地插畫師皮忠及Pen So於啟動禮上即席以截然不同的創作風格進行Art Jamming創作交流，向現場人士示範人與人之間的創意火花，引發出無窮的可能性及藝術價值。於11月，樂富廣場將聯乘10位本地藝術家，帶領100位市民一同進行大型Art Jamming活動，支持本地藝術發展；聯乘畫作將會用作慈善義賣用途，幫助兒童全面發展。

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責任編輯：嚴浩文