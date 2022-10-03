【嘉里物流636】嘉里引入機械化物流 年內啟對院舍用品電商平台

嘉里物流（00636）近年積極以科技改善物流，投資逾千萬元引入機械人及智能系統提升效率。嘉里綜合物流北亞總裁劉健培亦表示，公司正拓展不同行業物流，向醫療物資、電子科技售後服務等領域伸手，更預告今年內啟動與院舍營辦商合作的醫療用品B2B電商平台。

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其位於葵涌的食品飲料倉自今年2月引入26台機械人，透過搬運貨架協助員工分貨及存貨，效率提升下其本地電商客戶落單同日晚上便可送貨到店；同樣位於葵涌的溫控貨倉則用於保質期短的食品類物流，貨倉內溫度需保持在0至3度。倉內自2021年引入的3台機械臂可於低溫運作並負責分貨，減省人手之餘亦減少員工逗留時間，提升安全度。

劉健培表示嘉里正涉足更多行業物流，其中包括醫療和電子科技。他指香港人口老化下需求上升，公司早於2013年起投資醫療物流，包括手術、復康的儀器，而他透露將於年內啟動的電商平台主要針對長者院舍服務。至於電子科技則為無人機及電動車分別提供維修物流，及充電器等安裝服務，亦為電子零件商作區域配送中心。

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觀望國際物流，劉健培認為香港仍有優勢，在現時航運價回落下，最重要是等待中國再開放，他亦相信三跑在解封後會有助空運量，又透露聖誕節及感恩節的訂單已滿額。面對香港市場，劉健培則指冷鏈值得留意，因本地部分舊式冷凍倉面臨結業或轉型，供應有所下跌，故有很多投資者願意參與。就市場反應，他指公司最近亦有新設B2C的凍貨櫃。

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撰文：鄭昊彤