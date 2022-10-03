  • 32°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 17:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券優惠】中銀香港BoC Pay推「10月加碼勁賞」　優惠商戶包括萬寧、屈臣氏、星巴克等

理財智慧 16:33 2022/10/03

分享：

分享：

第二階段消費券第二期消費券已於上周六（1日）發放，未知大家決定好如何花費了嗎？抑或已經花光？其中一間儲值支付工具中銀香港BoC Pay，推出「10 月加碼勁賞」優惠，讓BoC Pay客戶享有總值超過1,000元購物及餐飲優惠。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

由10月1日起，BoC Pay 客戶可享「10 月加碼勁賞」立減優惠，在購物及餐飲消費方面都享有不同折扣，詳情如下：

購物：

品牌 優惠
萬寧
  • 消費滿288元立減28元
  • 消費滿388元立減50元
  • 消費滿688元立減100元（兩次）
  • 消費滿800元立減100元
屈臣氏 於香港門市消費滿250元立減25元（兩次）
余仁生 消費滿500元立減60 元
Columbia 正價貨品消費滿1,200立減200 元
Zoff
  • 消費滿998元立減100元
  • 消費滿1,998元立減250元
  • 消費滿798元可獲100元優惠券
  • 消費滿1,098元可獲200元優惠券

【筍工推介】發展局招聘研究主任 月薪逾6萬元 協助管理局方各社交媒體平台【見下頁

    點擊圖片放大
    +17
    +16

餐飲美食：

品牌 優惠
星巴克 消費滿75元立減12元（四次）
東海堂 消費滿30元立減5元（兩次）
美心西餅 消費滿35元立減5元（兩次）
URBAN 消費滿150元立減30元
Paper Stone Bakery 消費滿35元立減10元
稻埕飯店 消費滿500元立減50元

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，自8月份消費券發放以來，BoC Pay交易金額按月增長超過7成；交易筆數同時錄得顯著上升，其中餐飲商戶交易筆數較消費券發放前增長逾9成。「配合第二期消費券的發放，BoC Pay推出『10 月加碼勁賞』，覆蓋購物、餐飲、出行等不同支付場景，讓客戶盡享電子支付的便利及加碼消費獎賞。」

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子消費券 星巴克 屈臣氏 萬寧 經濟 美食 餐飲 香港 電子支付

下一篇文章

【嘉里物流636】嘉里引入機械化物流 年內啟對院舍用品電商平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【電動出行】現代汽車與蜆殼宣布展開合作 電動車主可優先使用充電位置 選購電動車原廠保養可獲充電儲值
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛
【Tesla 增產】Tesla擬加速生產 料第4季暢銷型號產量近49.5萬輛
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
【美股焦點】 調查公司Vanda Research：若蘋果、特斯拉大跌將使散戶投降
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款