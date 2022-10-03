【消費券優惠】中銀香港BoC Pay推「10月加碼勁賞」　優惠商戶包括萬寧、屈臣氏、星巴克等

第二階段消費券第二期消費券已於上周六（1日）發放，未知大家決定好如何花費了嗎？抑或已經花光？其中一間儲值支付工具中銀香港BoC Pay，推出「10 月加碼勁賞」優惠，讓BoC Pay客戶享有總值超過1,000元購物及餐飲優惠。

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由10月1日起，BoC Pay 客戶可享「10 月加碼勁賞」立減優惠，在購物及餐飲消費方面都享有不同折扣，詳情如下：

購物：

品牌 優惠 萬寧 消費滿288元立減28元

消費滿388元立減50元

消費滿688元立減100元（兩次）

消費滿800元立減100元 屈臣氏 於香港門市消費滿250元立減25元（兩次） 余仁生 消費滿500元立減60 元 Columbia 正價貨品消費滿1,200立減200 元 Zoff 消費滿998元立減100元

消費滿1,998元立減250元

消費滿798元可獲100元優惠券

消費滿1,098元可獲200元優惠券

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餐飲美食：

品牌 優惠 星巴克 消費滿75元立減12元（四次） 東海堂 消費滿30元立減5元（兩次） 美心西餅 消費滿35元立減5元（兩次） URBAN 消費滿150元立減30元 Paper Stone Bakery 消費滿35元立減10元 稻埕飯店 消費滿500元立減50元

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，自8月份消費券發放以來，BoC Pay交易金額按月增長超過7成；交易筆數同時錄得顯著上升，其中餐飲商戶交易筆數較消費券發放前增長逾9成。「配合第二期消費券的發放，BoC Pay推出『10 月加碼勁賞』，覆蓋購物、餐飲、出行等不同支付場景，讓客戶盡享電子支付的便利及加碼消費獎賞。」

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