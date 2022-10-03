【妙談護匡樂齡@iM網欄】把「居家安老」普及化 讓樂齡科技融入社區家庭

根據2021年政府統計處資料顯示，六十五歲及以上長者佔整體人口的比例急升至 20%，長者人口達至約140萬人，即每五位香港人就有一位長者。預算十年後長者人口更達228萬。面對人口持續高齡化，自1977年起，政府已清楚列明「居家安老」是安老服務主體。在這40多年來，政府無間斷地推行及改善「居家安老」。直至現在，各區已配套了不同類別的服務設施給居住區內的長者。可讓健康並還有自理能力的長者，能在熟悉的環境下養老，從而可繼續自由地與親朋好友見面，建立自我空間。

「居家安老」支援不足

為了配合政府「居家安老」發展，社區不斷增設日間護理中心，人手也趕不及「居家安老」發展。縱使機構已提高的薪酬，但人手空缺仍然高企。另外，近年的疫情，長者們成為高危群組，除了減少外出，子女探訪也因此大幅減少，所以長者身心健康也備受關注。子女為了減輕憂慮，安裝閉路電視是最傳統能觀察長者家中狀況，不過子女也需無時無刻查看閉路電視，如有突發事情，不能及時發出警號，再者家中安裝閉路電視，也無疑對長者增添一種無形的壓力。

樂齡科技帶來的經濟效益

參考樂齡科技發展最成熟國家之一的丹麥為例，丹麥政府在2014至2016年間，在全國九成地區推動樂齡科技，發現措施不僅有效減輕家人及護理員壓力，而且更令丹麥政府全年節省至少6.5億港元開支。

樂齡科技．智能生活

一些專門研發及生產製造樂齡科技產品的公司因此應運而生，筆者也是行業一份子。深感體會產品研發的過程中，必須從長者的「衣食住行身心靈」為出發點，用這7大元素，加入智慧家居物聯網﹑具備人工智能和視像對話功能的看顧產品是未來樂齡科技的大方向，也能帶動一連串連鎖效應，例如預防忘記關水喉﹑煲湯忘記關火﹑防遊走感應﹑監察長者生活動態，以便提供家中活動數據給醫護人員，讓他們更能掌握長者的健康狀況。不論在家或老人院，也大大減輕了前線照顧者的負擔及減少長者家中意外，更能解決人手不足問題。

最後香港團結基金也指出「樂齡科技」對於「居家安老」計劃發揮重要作用，希望能在地區康健中心廣設「樂齡科技展示區」，以提高社區人士對樂齡科技的認知，樂齡科技「入屋」能保障長者身心健康的重要性。

作者_周慶生（Adam）簡介： Guardman®護匡 品牌創辦人，以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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