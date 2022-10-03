【創智銓薈@iM網欄】提倡本地建造業智能化 減低工地意外

香港地少人多，故地產發展蓬勃，建築地盤比比皆是，而建造業亦提供不少就業機會。隨着近年多項大型基建工程陸續展開，公私營房屋興建，以及大量舊樓進行維修工程等，建造業人力需求殷切。根據統計處的數字，2021年第一季建造業就業人數約為311,900人，佔全港就業人口的8.6%。由於建造業薪資理想，故近年亦吸引不少年輕人入行。

然而，工地安全卻一直是行業的大問題，建築地盤內危機四伏，有不少所謂「危險區域」，輕則可能會有石屎剝落、地面不平有凹陷處等，重則可能是大型機械事故、重型物料下墜等。許多時工人並不知自己身處危險區，很容易發生大小意外，甚至引致傷亡。就如日前發生的冧天秤意外，奪去了3位工人性命，當中包括廿多歲的年輕人，令聞者皆無比欷歔。

要避免工地意外發生，建造商及建築工人對安全事項的加倍注意，隨着科技的發展，建造業應趨向智能化發展，利用智能地盤系統加強工地的安全及對工作人員提供保護。

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

舉個簡例，針對工地的重型機械燒焊接駁位的情況，可於機械安裝焊接監測儀器，即時收集數據並上傳至系統中心，若一旦出現不尋常動態，馬上發出警報通知有關單位作出相應的維修，減低發生意外的機會。

地盤內每位工人亦可以手機App連結到數據中心，不但可驗證工人的身份，並可配合智能手錶去定位。若某工人不慎踏入危險區域，其智能手錶及手機App都會發出警示，而數據中心亦會示警，讓地盤主管馬上知道，大大加強保障工人的安全。如不幸因意外有工人受傷受困，亦可以即時定位傷者位置，減低搜索時間，及時作出救援。而工地上的每個閘口都會用上智慧鎖。打開智慧鎖需要使用智能手錶配合手機App認證身份，故地盤主管可以在後台設定哪些人員可以有權限開鎖，加強工地的保安。

我們深信先進科技及自動化，可以為建造業工人帶來更佳工作環境及安全度，從而令更多人願意投身建造業。

作者簡介：

陳智銓（Arthur），隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）行政總裁

隨賞科技為客戶提供定位、導航、追蹤、客戶分析等服務，其室内定位技術已經在機場、大學校園、商場、醫院和體育場地試用。隨賞利用手機的各種感應設備（Wi-Fi、iBeacon、地磁、航位推算等），研發出一套創新準確的室内移動定位及導航系統，以API、web或手機app的形式提供定位、導航、目標跟蹤等功能，以解決室内不能清晰地接受衛星訊號的問題。

更多創智銓薈@陳智銓（Gilbert Tai）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！