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【港元定存】3個月港元定存爆3.3厘破頂息 10月開局多間港銀加息搶存

15:58 2022/10/03

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建行亞洲今天推3個月3.3厘的破頂息。

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10月開局，已有9間大小銀行鬥加港元定期存款息，最矚目的是包括兩大發鈔行齊出擊，滙豐今天（10月3日）全面加息；中銀香港 （02388） 大幅上調1個月年息0.29厘至0.3厘，該行另有相同存期享1.5厘，但須兌換資金。

這是滙豐自5月24日以來，5個月內第10度加息，對上一次加是上周二（9月27日）。專家指，甫踏入第4季，龍頭發鈔行作突擊，料中小行被逼再加息，業界爭相為年結粉飾業績，以免年底流失客戶，以及力搶跨年新錢。

今天另有7行追趕加息快車，除了兩大發鈔行外，還有建行亞洲新推3個月年息3.3厘，入場費須100萬元新錢。東亞 （00023） 亦大幅上調1年期息率0.3厘至3.7厘，頓晉級為長息榜之首。恒生 （00011） 則提高半年期年息0.6厘至3.1厘，又向特選客戶加4個月期年息0.7厘至3.1厘。

金管局：銀行資金成本續升或限制淨息差改善【下一頁

虛擬銀行平安壹賬通新推7個月年息3.28厘，匯立提供18個月年息享3.6厘，另外，交銀香港及創興也應戰。

比併發鈔行的港元定存年息，滙豐今天加1年期息率0.3厘至2.8厘，追貼渣打香港 （02888） ，險勝中銀的2.7厘。半年期年息渣打以2.6厘，撼贏新近加息0.3厘的滙豐，滙豐息率跟中銀的2.5厘相同。3個月期年息方面，滙豐剛上調0.2厘至1.9厘，冠絕發鈔行，撼低中銀的1.8厘，抛離渣打的0.9厘。

然而，中銀不時向特選客戶推半年享3厘年息，1年息率更達3.3厘的限時優惠，本報向中銀查詢，惟至截稿前該行暫未回應上述特惠息是否續有。

計及中小行的港元定存息在內，1年息率爆3冠王，信銀國際、東亞及富邦齊為3.7厘；半年期年息方面，信銀以3.6厘奪冠；3個月年息以建行亞洲新推3.3厘而居首。至於冠絕全城是恒生及集友7天年息齊享6厘；恒生於上周六（1日）即搶閘響頭炮，大幅提高此短存年息1.5厘。

此外，單以虛擬銀行比較，1個月期年息以平保 （02318） 參股的虛銀平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠；3個月年息是小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank）的2.8厘稱王；4個月期以中銀香港、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank有3厘膺高息王。

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半年期年息方面，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）以3.2厘而居首；9個月年息是TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）的3.25厘摘冠；1年期息率呈雙冠，匯立及富融齊為3.3厘奪冠。

此外，回顧上周竟多達19間大小銀行齊加息，例如天星標尾會追趕3厘息。但最搶眼的，是兩間發鈔行輪流作突擊，包括滙豐全面加息，渣打香港則向半年存期埋手等。

港息後向取决於美息，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午對媒體說，上周五美國公布通脹雖仍高企，但該行暫維持明年次季聯儲局或暫停加息，而美國的經濟來年有七成機會陷衰退；可是，投資者暫不宜憧憬儲局快將減息，而利率期貨顯示最快或須等下半年才轉向減息。另英國亂局未解，料英鎊仍有機下試1算。幸而內地經濟漸復甦，第4季GDP料升4.6%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙立銀行 富融銀行 livi Bank 天星銀行 集友銀行 富邦銀行 信銀國際 東亞銀行（00023） 虛擬銀行 建行亞洲

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