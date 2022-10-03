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【解碼｜新世界】新世界績後挫逾6%　摩通質疑高派息比率之持續性、售產對提振現金流作用不大

股市 16:12 2022/10/03

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【解碼｜新世界】新世界績後挫逾6%　摩通質疑高派息比率之持續性、售產對提振現金流作用不大

新世界 （00017） 上一財年基本溢利升1.8%至70.85億元，股東應佔溢利增加8.5%至12.49億元。摩通質疑集團高派息比率的持續性，而同時又認為集團出售非核心資產後，卻未能有效提升現金流。

新世界績後全日挫6.5%，報20.85元，創逾6年低，成表現最差的藍籌。

摩通指，扣除非核心資產出售後，新世界的盈利為47億元，每股收益為1.87元，而每股股息維持在2.06元，即意味派息比率為110%。而集團為了保持派發股息，派息比率連續3個財年升至100%以上。在集團借貸成本上升及非核心資產出售下，該行對集團這樣高水平的派息比率持續性抱有憂慮。

雖然借貸率升至72%仍可支撐派息，可是借貸成本上升會蠶食盈利表現。值得留意的是，有52.5%的淨負債為浮息，其餘的則為定息，集團預期以目前2.5厘的借貸成本之下，有達200基點的升幅，並將增加借貸成本12億元。

至於非核心資產出售約爲139億元之中，有達122億元來自新創建 （00659） ，惟歸屬新世界的股息只有提升了4760萬元，對提振現金流作用不大。另外，該行認為新世界目前較新地 （00016） 及長實 （01113） 存41%及57%溢價，故維持「減持」評級，目標價29.4元。

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編輯：姚卓然

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