【經濟衰退】顧客節儉有選擇　不放棄享受生活、身份象徵

▲ 有分析認為人們在削減開支時，更傾向購買他人看得見、有身份象徵的產品。（法新社圖片）

經濟低迷、通脹升溫，雖然市場憂慮將會損害消費者的購物意欲，但有分析認為人們在削減開支時，更傾向購買他人看得見、有身份象徵的產品；同時盡量維持享受。

【電子消費券】新城市廣場周末錄30萬人流 電器、 珠寶鐘錶生意最受惠

綜合外電報道，消費者心理學家 Cathrine Jansson-Boyd表示，顧客購物時其中一個最重要的因素，是潛意識地決定希望其他人如何看待自己。由於缺錢將會出現負面感覺，人們更傾向購買能令人振奮心情的產品。就如疫情期間，酒類產品、巧克力的銷量急增。

傾向有生活獎勵、享受

時尚網誌作者Christy Llewellyn在半年前創立自己的品牌Loste，售賣DIY指甲貼。她指當新聞報道提及各類生活帳單將會提價後，其產品銷量便大幅增加。她指，這些時間將更希望有一些細小的樂事、獎賞，例如咖啡、睫毛膏等。Christy認為，客人盡量避免龐大開支，如度假、買新車及購買新鞋。事實上，據7月份的美國市場研究時，美容是唯獨一個將會錄得銷量上升的行業。

另一個麵包師傅Alex Gooch亦開設兩間咖啡店、薄餅店及向酒店、餐廳供應麵包等。雖然生活成本持續上升，但其生意仍然不受影響。顧客持續在該店花費10英磅購買2公斤的酸種麵包等。他認為人們仍會繼續光顧他們喜愛的咖啡店、閱讀報紙、與朋友會面等。客人認為這是幸福的一部分，無論如何亦不希望割捨此生活習慣。Alex相信，在咖啡店購買麵包、咖啡等的成本大約只是6英磅，比起其他消費，此金額相對較少；卻是生活中很重要的獎勵。

有學者認為，當在經濟低迷時，人們傾向於花費在廣為人知的品牌和其他人可以看到的商品，例如彩妝唇膏比起護膚品有更大優勢。人們會對於有身份象徵的產品有更大需求，而且可使用的收入減少，亦會影響他們的情緒，更容易做出非理性的選擇。

【0+3報復式旅遊】近半港人較疫情前增加旅遊支出 買機票重視價錢

【消費券】新鴻基15大商場人流生意升逾二成 看好食肆放寬加碼回贈

責任編輯：葉泳珊