【Good Food,Good Mood@iM網欄】傳統泰菜創新演繹 新餐廳Plaa初體驗

已經三年冇飛過了，最近0+3再次燃起大家對旅行的慾望，比起眾多香港人的「鄉下」日本，我更想飛泰國。泰國甚麼都好，酒店靚、消費低、最緊要是有大把好嘢食。無錯，我對泰菜情有獨鍾，最近聽到台北 MUME 主廚Richie Lin與泰國名廚 Ian Kittichai合作於中環開設新餐廳Plaa，主打創新泰菜，除了驚訝，更多的是好奇。

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餐前小點是Miang Kham Tartlet，靈感源自泰北傳統小食，材料包括日本鰹魚、青檸、魚乾、紅葱頭、南薑、辣椒絲和椰子脆片等，醬汁加入棕櫚糖，酸酸辣辣，口感香脆，讓我彷彿瞬間回到了泰國。

第二款餐前小點是Kanom Krok，意思是泰式椰子米糕，面頭佈滿冬季黑松露，中間是幼滑的Comté 芝士，一啖吃下感覺驚艷，外層酥脆酥脆的，中間像熱騰騰的蘿蔔糕，又帶點椰香及油潤的口感，很驚喜！

加了道生蠔菜式（另加98元），採用質感幼滑的法國Gillardeau生蠔，以南薑椰汁湯及泰國青檸油調味，青瓜及香茅的味道令生蠔倍感清新。

Larb是泰北傳統生菜包，這裡選用北海道帶子製成刺身薄片，淋上色彩斑斕的金不換香油、辣椒酸汁及魚露醬汁；老實說，帶子並不驚喜，亮點是那種泰菜獨有的「鹹」與「辣」味，把兩者融為一體便是獨特的泰國風味。

日本醃鯖魚配搭泰式蝦醬，上面是紅洋蔥、秋葵及泰國青瓜，以芝麻油「吊味」，吃著覺得洋蔥爽脆，有點微辣的餘韻，芝麻油很香，好吃！

主角是燜得軟腍腍的南非鮑魚，醬汁靈感取自泰國「船麵」湯底，用鮑魚肝來取代豬血，味道濃郁得很。

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Gaeng Som是泰國傳統酸辣湯，這裡用泰國瀨尿蝦來取代魚，用羅望子帶來酸味，加入番茜油及辣椒油來增加香辣，再用烏魚子來提鮮。一旁配搭開心果牛奶麵包及「冬蔭」口味的辣椒牛油，麵包外層酥脆得很，中心卻鬆軟無比，而辣椒牛油只有香，沒有辣，真的非常好吃。

以餐廳名稱命名，當然是招牌菜。來自台灣的馬友魚，先風乾後燒烤，油份甚高，皮脆肉嫩。旁邊有煙韌的聖子粒、清甜的青豆及薑花；薑花是泰國代表性植物，在雨季後經人手採摘，廚師把薑花先切絲再烤熟，另外又把它壓成蓉來製作帶椰香的法式牛油汁，一道菜吃勻鹹、香、酸、辣、甜，層次豐富。

用Massaaman咖喱來配搭和牛面頰肉，牛面頰沒有平日慢煮後軟腍的質感，呈啫喱狀的骨膠原依然在，吃著卻有點像牛脷般爽口，汁醬甜甜的又帶微辣，中和了牛肉的膩感。配菜羊肚菌中釀了魚肉，像極了充滿菇菌香味的魚蛋。

進入甜品環節，在吃完味濃的和牛後接著吃這款清新而偏酸的泰國青檸沙冰甚好，匙羹𢳂到落底便會漸漸吃到些椰糖的香甜，搭配海底椰粒的煙韌口感，滿意！

茉莉花茶雪葩配搭火龍果、柑橘等時令水果，再用略酸的刺黃果來製作分子雪糕，在整個出色的餐單中顯得有點平庸。

餐後美點雙輝是斑蘭馬德蓮蛋糕及泰式奶茶朱古力，前者熱騰騰的，皮也焗得香脆；後者茶味低調，可以更濃一點。

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