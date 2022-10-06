零跑汽車發佈上市後首份財報：量質並進釋放發展新動能

前不久，浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽車」或「公司」，股份代碼：9863.HK）正式掛牌港交所，為港股新能源汽車板塊增添一支生力軍。9月30日，公司發布上市後首份中期報告。報告顯示，2022年上半年，零跑汽車實現營業收入50.82億元，同比增長479.4%；毛利率由截至2021年6月30日止六個月的-52.1%上升至2022年同期的-26.0%。（零跑汽車在中期報告中注明以上數據均未經審計。）



對此，公司表示，一方面，由於公司產品組合的變動，公司的營運效率隨著公司的規模經濟擴大而在逐漸提高；另一方面，伴隨公司汽車交付量的不斷上漲，相關產品組合的平均售價亦在不斷提高，加之公司持續加強成本管控，公司的毛利率得以改善。



入局自動駕駛領域 完善升級用戶智能化體驗



智能化是如今汽車行業向前發展的大趨勢，為人們的出行生活帶來了可憧憬空間。消費者購車時，車輛的智能化表現也是尤為重要的衡量因素。憑藉前瞻性行業洞察力及用戶需求的精準把控，零跑汽車積極入局自動駕駛及智能座艙領域，Leapmotor Pilot 3.0 及Leapmotor OS則可為用戶提供智能化出行體驗，進一步擴大了零跑汽車於業內的領先優勢，有力穩固其行業地位。



據了解，零跑汽車最新自研的自動駕駛系統LeapmotorPilot 3.0是中國中高端主流新能源汽車市場中功能最全面的自動駕駛系統之一，具備高處理精度的自研視覺算法。2022年3月，搭載Leapmotor Pilot 3.0的C11在乘員安全、行人安全及主動安全方面獲得C-NCAP五星安全評級，安全性能獲充分認可。



另外，Leapmotor OS智能座艙系統具備高集成度的智能交互功能，可實現25種可自定義車載功能的自動適配，是市場上智能交互功能最全面的智能座艙系統之一，亦提供豐富的內容服務，如車載音樂、智能導航、音頻及視頻內容，增強用戶參與度。公司將持續對Leapmotor OS進行OTA升級，及時為用戶提供最佳的交互體驗。



擴大銷售及服務網絡 交付量大幅增長實力不容小覷



在持續提升技術實力的同時，零跑汽車同樣著眼於銷售及服務領域，不斷提升品牌知名度和美譽度。招股書披露，零跑汽車將繼續加大品牌營銷力度，通過各種線上線下營銷活動增強品牌知名度。此外，公司還將繼續採用直接觸達用戶的戰略，增加直營店、渠道合作夥伴店以及交付及服務中心的數量，並對全部門店加強一體化管理和運營，擴大銷售網絡，提升服務質量和公司品牌形象。



得益於此，零跑汽車的交付量呈快速增長態勢，屢創新高。數據顯示，2022 年上半年，公司交付51,994 輛智能電動汽車，較2021年同期增長265.3%。9月，公司交付量達11,039台，同比增長超200%,C01啟動首批交付。2022年1-9月累計交付達87,602台。交付量翻倍遞增同樣帶動了業績增長。



伴隨造車新勢力的成長，中國新能源汽車産業也迎來了百花齊放，零跑汽車亦在其中扮演了重要角色。上市，只是零跑汽車走向世界級汽車品牌的第一步。未來一段時間內，零跑汽車擬繼續以技術自研、渠道拓展、國際化佈局等作為重要發力點，推動企業自身及中國新能源汽車産業整體向上。

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