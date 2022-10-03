【附加契約】AXA安盛推「醫保值」　現金價值可繳付相聯醫療保單保費

▲ AXA安盛推「醫保值」，現金價值可繳付相聯醫療保單保費。

AXA安盛宣佈推出「醫保值附加契約」（「醫保值」），專為合資格AXA安盛醫療保障保單客戶而設，保證派息率高達每年4%，其現金價值可直接用作繳付與「醫保值」相聯的合資格AXA安盛醫療保障保單的年度保費。

AXA安盛指，「醫保值」提供兩種名義金額選項，客戶可按財務規劃需要，選擇相聯醫療計劃年繳保費的3倍或5倍，作為名義金額 。計劃一經生效，其附帶的現金價值即相等於名義金額，客戶於「醫保值」生效期內滾存一定利息後，可利用「醫保值」的現金價值，繳付相聯醫療計劃下一保單年度應繳保費金額。

以預繳形式繳付第2年「醫保值」保費的客戶，可按其預繳金額，於首個「醫保值」年度享有美元保單每年4%或港元保單每年3.5%的保證優惠利率滾存利息。

指定推廣期內成功投保AXA安盛智尊守慧醫療保障，並同時投保「醫保值」，可享高達6個月保費回贈。另外，持有指定AXA安盛醫療保單的現有客戶，成功投保「醫保值」，其現有醫療保單可享有2個月保費回贈。

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記者：余倩敏