【AI VTuber】日本電子遊戲商推AI直播計畫　AI自動回答觀眾問題

▲ 日本電子遊戲商萬代南夢宮（Bandai Namco）宣布， 將會藉人工智能（AI）技術，在秋季推出直播計畫「Play By Live」（プレイBYライブ）。

新冠疫情爆發後，直播文化蓬勃發展，結合遊戲和動漫元素創造出的「虛擬直播主」VTuber更是成為焦點。近日日本電子遊戲商萬代南夢宮（Bandai Namco）宣布， 將會藉人工智能（AI）技術，在秋季推出直播計畫「Play By Live」（プレイBYライブ），屆時「AI VTuber」能利用自動回答觀眾問題以及與觀眾互動，毋須再有真人在背後演出。

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Bandai Namco指，Play By Live中的AI角色會利用AI技術，直播遊戲的同時與觀眾互動。例如決策型AI就會與觀眾玩遊戲時決定遊戲戰術、根據用戶的評論改變戰術；群體對話AI就會在進行遊戲直播時，從聊天室裡收集觀眾的留言並發表感想，並能依照觀眾的投票結果決定接下來要做的行為；至於語音合成AI，就會生成有情感的聲音，真實地向觀眾傳達和分享情緒。

相關計畫早於6月起開始試行，當時Bandai Namco就在YouTube頻道上推出Yuha及 Satori Neon兩位AI VTuber。該企預計，未來將為其加入更多角色，以增加個性化玩法及AI競爭聯賽，並計畫開發高達元宇宙（ガンダムメタバース）及其AI角色。

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責任編輯：曾曉汶

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