【英國王室】威廉繼承封地變大地主 查理斯都要交租

英王查理斯三世登基後，長子威廉王子獲封威爾斯親王及康沃爾公爵，更繼承了康沃爾公國的大量領地榮升大地主。據悉，查理斯於當地有一棟鄉郊別墅，日後每年需向威廉繳交70萬英鎊的租金。

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英國君主的長子按傳統會獲得康沃爾公爵（Duke of Cornwall）及繼承康沃爾公國（Duchy of Cornwall）約13萬英畝的土地。

威廉（Prince William）已繼承了價值3.45億英鎊（約30.34億港元）的康沃爾公國。雖然他無權出售公國資產來牟利，但每年均可透過公國賺取一筆可觀收益，每年淨收入料達2,100萬英鎊（約1.84億港元）。

查理斯三世（King Charles III）早於80年代以康沃爾公國名義，購入格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格羅夫（Highgrove）鄉郊別墅。

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而查理斯簽訂了長期租約，威廉繼承康沃爾公國領地和資產後，每年會獲得父親查理斯繳付約70萬英鎊（約615萬港元）的租金。

據悉，海格羅夫鄉郊別墅為查理斯最愛的別墅，也靠近王后卡米拉（Camilla）位於威爾特郡（Wiltshire）的私產。

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責任編輯：鄭錦玲