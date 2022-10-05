【iMoney Giftaway】送唯一授權的官方傳記《喬布斯傳》

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近日iPhone 14的推出，再次引起全球蘋果迷的關注。時光飛逝，11年前的今天蘋果公司創辦人之一Steve Jobs於美國加州的寓所逝世。此前一天，剛好是iPhone 4S的發布會。這位傳奇人物的一生雖然短暫，欲為世人留下了寶貴的精神財富。

《喬布斯傳》是唯一授權的官方傳記，由著名作家Walter Isaacson兩年間與喬布斯面對面交流40多次、對喬布斯100多位家庭成員、朋友、競爭對手和同事的采訪的基礎上撰寫而成，詳盡描寫了喬布斯的成長經歷，創業生涯和打造蘋果公司及其產品的全過程。

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