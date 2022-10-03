【英國王室】卡米拉廢數百年女侍臣傳統 改由秘書擔任職務

英國國王查理斯三世上月繼位，其太太卡米拉亦成為王后。據報卡米拉將廢除英國王室數百年女侍臣傳統，將協助處理日常活動等工作交由秘書負責。卡米拉目前擁有兩個私人秘書，她認為二人表現非常出色，據報她亦會在需要時向朋友尋求幫助。

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女侍臣（ladies-in-waiting）制度已在英國王室流傳數百年，相關人士通常擔當私人助理的角色，但同時亦會和王后成為密友，協助安排日常活動，處理公眾及私人信件等，不時還需陪同王后外訪。

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英女王離世時約有7名女侍臣，當中有人更已陪伴長達60年。職位屬無薪工作，過往擔任者通常都是上層貴族出身，但現時已難以再找到人擔當該職位。

英媒《每日郵報》引述消息人士指，卡米拉在結婚時已開始聘用兩名私人秘書，分別為Amanda Macmanus及Joy Camm。有指兩人表現十分出色且非常忠誠，不但為卡米拉安排所有活動，並在必要時擔當女侍臣的職責，如陪同出席公務及收集鮮花等。

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報道指，卡米拉認為擁有更少工作人員是與時俱進的表現，亦符合查理斯精簡王室的希望。卡米拉現有工作人員在未來，亦將繼續擔任傳統女侍臣的職責。考慮到卡米拉過去一年間，曾親自撰寫多達2,000封信件，未來需處理信件數目亦會增加，她日後或會增聘員工。

消息人士亦指，卡米拉亦會偶爾向朋友求助，包括男爵夫人Jane Westenholz等。消息人士稱卡米拉在倫敦及蘇格蘭等地都擁有不少朋友，可以必要時尋求協助。

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責任編輯：李俊儀