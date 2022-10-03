【人民幣港股】騰訊、平保、港交所、新世界、中銀等排隊表態研增人民幣交易櫃枱　許正宇：目標明年上半年推雙幣股票市場莊家機制

▲ 【人民幣港股】平保、港交所、新世界、中銀等排隊表態研增人民幣交易櫃枱 許正宇：目標明年上半年推雙幣股票市場莊家機制

財經事務及庫務局局長許正宇今早出席立法會財經事務委員會會議，介紹豁免市場莊家在雙幣股票交易機制特定交易豁免印花稅安排。許正宇表示，目標年內向立法會提交條例草案，港交所會在條例草案經立法會通過後，就有關行政規則諮詢市場意見，目標在2023年上半年推出雙幣股票市場莊家機制。

立法會會議後，多家藍籌股於下午表態預告研究增設人民幣交易櫃枱，最新包括平保 （02318） 、港交所 （00388） 、新世界 （00017） 、中銀香港 （03988） 、華潤啤酒 （00291） 、騰訊 （00700） 、中海油 （00883） 、聯想集團 （00992） 。

許正宇表示，有關措施主要涉及市場莊家在同一股份港元、人民幣交易櫃枱之間的流通性提供和套戥交易中，免除股票印花稅，降低交易成本，從而收窄兩個櫃枱的價差。

近期人民幣匯價兌美元持續走弱，許正宇仍稱，目前是好時機推動人民幣股票發展，而任何市場發展都涉及供應、需求兩方，豁免市場莊家印花稅是從供應著手，發行人和南向通投資者都有足夠需求。

他解釋，相對於以往推動「雙幣雙股」，現時內地投資者經港股通南向交易，有明顯的人民幣交易需求，而局方與發行人接觸時，它們也有興趣推出人民幣櫃枱，會繼續在供求兩邊繼續努力。

至少8家藍籌股即時表態 探索新增人民幣股票交易櫃枱

截至下午3時，至少有8家恒指成份股表態，正研究增發人民幣計價的港股單位。

騰訊表示，認同港府的雙幣股票交易建議或有助提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，待相關雙幣櫃枱機制以及交易和結算規則得到落實後，公司有意向探索在香港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，以期豐富投資者參與公司股票交易的渠道。

中國平安聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，關注到港府推動香港離岸人民幣業務發展，以及優化港幣人民幣雙幣股票在香港發行和交易機制的相關建議，公司表示歡迎與支持。他認為，有關建議有助於提高人民幣計價股票的流通性和市場活躍度，有利於推動人民幣股票發行和交易，是助推人民幣國際化的重要一環。

姚波表示，中國平安將積極探索在港新增人民幣股票交易櫃枱的可能性，為推動人民幣國際化進程和香港金融市場發展作出力所能及的貢獻。

華潤啤酒聲明指，將密切關注香港特區政府有關政策的發展動向，積極探索新增人民幣股票交易櫃枱的可能性，並考慮在相關方案及機制準備就緒後的適當時候落實推行，為推動人民幣國際化作出貢獻。

中海油表示，會在立法建議獲得通過，以及相關交易結算規則和機制準備就緒後，履行相關內部審批程序，落實設立人民幣股票交易櫃枱。

聯想控股 （03396） 表示，系內上市公司都獲財庫局主動接觸，聯控會持續關注和追踪相關進展，與港府和交易所深入溝通與交流，聯想集團會抱支持開放態度，積極跟進在港增加人民幣股票交易櫃枱的機會。

本土企業方面，港交所就表示，這些措施將有助於提升交易所準備推出的雙幣櫃枱莊家計劃的吸引力，支持香港雙幣計價股票的發展。作為一家上市公司，香港交易所也正積極考慮為自己的股票增設人民幣櫃枱，從而支持港幣和人民幣雙幣交易，會適時公布推出人民幣計價股票的安排及有關莊家計劃的詳情。

新世界發展發聲明支持有關建議，同樣表示積極探索在港新增人民幣股票交易櫃枱，以交易新世界股票的可能性，並考慮在立法建議獲得通過，及相關交易結算規則和機制準備就緒後，落實設立有關人民幣股票交易。

中銀表示，作為香港唯一的人民幣業務清算行，積極支持香港特區政府推動香港離岸 人民幣業務的發展，以及優化港幣人民幣雙幣股票在香港發行和交易機制的有關建議，公司將積極研究在港新增人民幣股票交易櫃枱的可能性。

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