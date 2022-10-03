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【可持續發展】全港首個可重用餐具回收先導計劃展開 首階段8,000個餐盒供40間餐廳使用 食客每次還盒最多可獲200元優惠券

理財智慧 15:27 2022/10/03

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全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」正式展開，合作首階段將提供8,000個可重用餐盒，用戶可於外賣平台foodpanda指定的40間合作餐廳上，選擇提供可重用餐盒的菜式，其後到港島區9個回收點歸還餐盒即可。用戶每歸還一個餐盒，其foodpanda帳戶亦會自動獲發優惠券。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

疫情加速外賣即棄餐盒使用率上升，加上近年塑膠污染問題備受關注，為鼓勵公眾減少使用即棄塑膠，在環境及自然保育基金的支持下，世界自然基金會香港分會（WWF）與foodpanda香港合作，於今日宣布推出是項計劃。計劃旨在為用戶提供一個全新的環保選擇，鼓勵餐廳及公眾實踐源頭減廢，推動社會的可持續發展。

首階段的合作餐廳包括香港連鎖快餐集團大快活、韓式快餐店Seoul Bros、雞翼專門店Wingman、養生之選湯譜、主打健康菜式的KALE和Planet Foody，以及平台首個及唯一環保飲食認證金獎餐廳TREEHOUSE等。可重用餐盒共設有兩個形狀及容量（1,380毫升及650毫升），合作餐廳可因應菜式需要選擇可重用餐盒，為餐廳運作提供更大彈性。

【延伸閱讀】【可持續發展】香港麥當勞邀請郭富城任環保大使 轉用木餐具料每年可省1億件塑膠 Baby Shark主題餐廳登陸紅磡站

【延伸閱讀】【可持續發展】領展推動廚餘分類及回收活動 本月起富東街市成首個試點 綠色商戶及消費者可獲現金券獎賞

用戶在foodpanda的指定合作餐廳上可選擇有提供可重用餐盒的菜式，外賣速遞及外賣自取均可適用；確認訂單後需繳付10元作按金。使用後，用戶可在位於中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣共9個回收點歸還餐盒，並即時透過八達通取回按金。用戶亦會定時收到由foodpanda發出的電郵及短訊提醒交還餐盒。用戶每歸還1個餐盒，其foodpanda帳戶亦會自動獲發10元優惠券供下次使用，如歸還兩個餐盒即可獲得20元優惠券，歸還3個餐盒便可獲得30元優惠券，如此類推，每次最多可歸還20個可重用餐盒。

以上優惠券僅適用於在合作餐廳訂購外賣時使用。為了給予用戶更多元化的環保獎賞，用戶回收餐盒時亦可獲取CW分於Carbon Wallet應用程式換領免費港鐵車程、環保產品、綠色美容及素食優惠券。

上述先導計劃已正式試行，為期11個月，WWF及foodpanda香港將會審視成效，再研究進一步推廣至更多地區。

    點擊圖片放大
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可重用餐盒回收點：

中環

康樂廣場8號交易廣塲第一座3樓 （時間待定）

德輔道中4-4A號渣打銀行大廈1樓

德輔道中19號環球大廈地下

皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓

金鐘

金鐘道88號太古廣場一期4樓電梯大堂

夏愨道18號海富中心1樓

灣仔

皇后大道東200號利東街地庫1樓

銅鑼灣

記利佐治街Fashion Walk 1樓

** 第9部回收機位置有待公佈，詳情請留意foodpanda香港社交媒體專頁及應用程式。

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責任編輯：嚴浩文

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