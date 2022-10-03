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【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃　英鎊兌美元急升0.8%、兌港元8.8算

股市 14:28 2022/10/03

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【英鎊危機】英國撤回取消45%最高所得稅計劃

英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示不會推進取消45%最高所得稅稅率的計劃，英鎊兌美元10分鐘內拉升逾50點，現報1.1196。英鎊兌港元回升至8.84算。

關浩霆表示，放棄該計劃將使當局能夠集中精力實現經濟增長方案的主要部分，強調100%專注於增長計劃，取消45%最高所得稅稅率的計劃的會蓋過強有力的一攬子計劃。另外，他亦沒有考慮過辭職。

英國兩周前宣布一系列刺激經濟計劃，其中包括取消將公司稅上調至25%的計劃，將其保持在20國集團（G20）中最低的19%、取消收入超過15萬英鎊的45%最高稅率、取消國民保險稅1.25%增幅以及大幅削減印花稅等。政府估計，到2026至27年減稅方案總額將達450億英鎊。

【石Sir一周前瞻及異動股】金沙中國有限公司、石藥集團、三生製藥

 

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編輯：姚卓然

英鎊 外滙 英國廣播公司

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