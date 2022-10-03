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【Google刪帳戶】收近4萬不良內容投訴　Google終刪逾55萬個帳戶

科技 15:15 2022/10/03

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作為全球網絡搜尋引擎巨頭，Google一直因用戶可經其搜尋引擎，搜尋到色情、侵權、暴力內容，而被受爭議。為防止用戶從Google搜尋引擎搜獲不良內容，Google刪除了超過55萬個帳戶，其中大部分與版權侵權投訴有關。

【串流遊戲】Google將關閉串流遊戲平台Stadia　稱用戶訂閱量未達預期水平

根據印度對科網企業的新法規，擁有超過500萬用戶的大型數碼平台和社交媒體平台必須每月發布合規報告。近日，美國科技巨頭Google在該報告中表示，該企於8月收到37,282 份來自印度用戶的投訴，當中多是以侵犯知識產權、違反當地法律、誹謗、涉及色情內容等為由，而要求Google禁止部分內容。最終，經Google的自動檢測流程，該企一共刪除了551,659個來自印度的帳戶。

Google指，該企投放巨資於打擊綫上不良內容工作上，並使用自動檢測流程等技術來檢測平台上的內容，以防止傳播如兒童性虐待材料和暴力極端主義等有害內容。

【Google升級】Google Map將推3D沉浸式圖景　新增Live View搜索功能

【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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