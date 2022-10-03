俄市長稱1成志願兵 頂唔順老婆囉嗦參軍赴烏作戰

俄羅斯總統普京下令徵召30萬預備役，為烏克蘭戰事補充兵力。俄羅斯一名市長聲稱有一成自願入伍的新兵，是無法忍受老婆在家中太囉嗦，赴烏克蘭作戰。他更呼籲婦女支持丈夫參軍，但言論就遭受爭議。

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俄羅斯Vorkuta市市長沙波什尼科夫（Yaroslav Shaposhnikov）周日（2日）於社交媒體，發放他於網上會議發言的片段。

沙波什尼科夫聲稱，大約一成自願上戰場的新兵，是因為妻子習慣了過體面的生活，並不停在家中嘮嘮叨叨。

不過沙波什尼科夫並沒有詳細解釋，他是基於甚麼數據來推論出難忍妻子囉嗦的新兵多達1成。他又敦促俄羅斯婦女為丈夫提供堅實後盾，支持他們上戰場打仗。

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這段影片隨即於網上瘋傳，沙波什尼科夫的言論也惹來大批人嘲笑。沙波什尼科夫為自己的言論辯護，稱言論是遭媒體斷章取義。

沙波什尼科夫表示自己是愛國者，認為外界需要觀看完整的影片内容才作定論。他更堅持個人立場，形容女人是男人的後盾和支持者，在任何情況下都必須支持男人。

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責任編輯：鄭錦玲