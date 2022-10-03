  • 33°C
香港時間 : 20221003日 (週一) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄市長稱1成志願兵 頂唔順老婆囉嗦參軍赴烏作戰

環球社會熱點 14:02 2022/10/03

分享：

分享：

俄羅斯總統普京下令徵召30萬預備役，為烏克蘭戰事補充兵力。俄羅斯一名市長聲稱有一成自願入伍的新兵，是無法忍受老婆在家中太囉嗦，赴烏克蘭作戰。他更呼籲婦女支持丈夫參軍，但言論就遭受爭議。

俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人 【下一頁】

俄羅斯Vorkuta市市長沙波什尼科夫（Yaroslav Shaposhnikov）周日（2日）於社交媒體，發放他於網上會議發言的片段。

沙波什尼科夫聲稱，大約一成自願上戰場的新兵，是因為妻子習慣了過體面的生活，並不停在家中嘮嘮叨叨。

不過沙波什尼科夫並沒有詳細解釋，他是基於甚麼數據來推論出難忍妻子囉嗦的新兵多達1成。他又敦促俄羅斯婦女為丈夫提供堅實後盾，支持他們上戰場打仗。

【烏克蘭戰爭】俄軍綁架烏核電廠長 IAEA促盡快釋放 【下一頁】

這段影片隨即於網上瘋傳，沙波什尼科夫的言論也惹來大批人嘲笑。沙波什尼科夫為自己的言論辯護，稱言論是遭媒體斷章取義。

沙波什尼科夫表示自己是愛國者，認為外界需要觀看完整的影片内容才作定論。他更堅持個人立場，形容女人是男人的後盾和支持者，在任何情況下都必須支持男人。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人
今日
俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人
【巴西大選】盧拉首輪輕微領先博索納羅 次輪分勝負
今日
【巴西大選】盧拉首輪輕微領先博索納羅 次輪分勝負
意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響
2022/10/02
意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響
【烏克蘭戰爭】俄軍綁架烏核電廠長 IAEA促盡快釋放
2022/10/02
【烏克蘭戰爭】俄軍綁架烏核電廠長 IAEA促盡快釋放
【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查
2022/10/02
【北溪二號】管道已停止洩漏 德國瑞典丹麥聯手調查

你可能感興趣

俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人
今日 12:30
俄歌手拒參戰收徵召令後自殺：我未準備好殺人
【巴西大選】盧拉首輪輕微領先博索納羅 次輪分勝負
今日 10:45
【巴西大選】盧拉首輪輕微領先博索納羅 次輪分勝負
意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響
19:48 2022/10/02
意大利料俄續停天然氣供應 俄指受奧地利監管影響
地緣政治 軍事 網絡熱話 戰爭 普京 俄羅斯 烏克蘭

上一篇文章

卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 放棄取消最高稅率（第三版）

下一篇文章

英揆私人電話網上僅售57元 內閣26官員都有份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月03日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月03日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】烏軍重奪東部重鎮利曼 車臣領袖籲普京用核武
【烏克蘭戰爭】烏軍重奪東部重鎮利曼 車臣領袖籲普京用核武
英鎊貶值倫敦樓價按年跌兩成 美國人湧英國執平貨
英鎊貶值倫敦樓價按年跌兩成 美國人湧英國執平貨
丹麥女王削4孫輩殿下頭銜 10歲小公主即遭校園欺凌
丹麥女王削4孫輩殿下頭銜 10歲小公主即遭校園欺凌
【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低
【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低
英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻
英國内政大臣指過多低技術移民 欠經濟發展貢獻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款