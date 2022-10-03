【小米1810】被印度法院扣押53億 小米稱失望 84%用作支持高通專利費

據《路透社》報道，印度上訴機構上周五（9月30日）確認對小米（01810）就一項與非法向外國實體滙款有關的調查，小米被扣押555.1億元印度盧比（約6.82億美元或53.2億港元）。小米對上訴機構維持原判表示失望，重申該筆款項約84%是用作支付高通（Qualcomm）的專利費。

小米周一（3日）股價偏軟，截至下午2時，新報8.77元，跌2.1%，成交額1.4億元。

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據當地官方機構指，調查顯示小米假借支付專利費，不當地向境外機構滙款。小米強調，小米印度向高通支付專利費是合法的商業安排，將繼續使用一切手段保護公司及相關利益者的聲譽和利益。

小米自2021年12月起，遭印度所得稅部門、稅務情報局及執法局等就關所得稅法規、關稅法規以及外匯法規發起對小米印度調查及通知。

截至上季末，小米在印度地區連續第19 個季度保持智能手機出貨量第一。

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記者：李兆明