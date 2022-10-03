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【蘋果動向】iPhone 6系列步入歷史　正式被列為「過時產品」

科技 14:05 2022/10/03

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蘋果在官網宣布，iPhone 6已被列入到「過時產品」清單，將不會再獲得支援和更新。

蘋果（Apple）早前已推出iPhone 14系列，舊款手機也逐一「退休」。蘋果宣布，正式將2014年推出的iPhone 6，加入到「過時產品」清單中。而同年發表的iPhone 6 Plus，也早於今年2月16日，被加入到過時產品清單中。

【動態島】Android版本「動態島」dynamicSpot　下載量破百萬

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蘋果在官網宣布，iPhone 6已被列入到「過時產品」清單，將不會再獲得支援和更新。而在這情況下，官方維修中心依然可提供維修服務，但必須要視零件庫存的供應情況或法律規定而定。

停止販售超過七年的產品， 蘋果就會列入「停產產品」列表，屆時官方將不再提供任何的硬件維修服務。至於iPhone 6是在2014年推出，直到2016年iPhone 7推出後曾一度停止發售，不過在2017年蘋果依然在部分國家將iPhone 6重新作為入門型號推出，所以 iPhone 6最後真正停產的時間，是在2018年9月。

而iPhone 6 Plus則因未有額外的發售時間，所以早於今年較早時間，已經被列入「過時產品」清單。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max相機感光元件大升級　夜攝能力有幾強大？（多圖）

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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