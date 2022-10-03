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英國首席捕鼠大臣唔畀面 卓慧思伸手摸即走人

環球社會熱點 13:15 2022/10/03

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英國唐寧街10號不止首相一家是居民，首席捕鼠大臣拉里亦是住客之一。日前卓慧思接見丹麥首相弗雷德里克森時，向對方介紹拉里。惟卓慧思伸手撫摸拉里時，後者保持一貫「冷漠」轉身離開。

卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 或押後表決 【下一頁】

【英國王室】查理斯新家庭照得4人 哈里梅根無得留低 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）上周六（1日）與弗雷德里克森（Mette Frederiksen）會面，商討近日發生的北溪（Nord Stream）管道爆炸﹑風力發電及安全合作議題。雙方一致同意，北溪管道是被人蓄意破壞。

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會面前夕，卓慧思在首相府目前接待弗雷德里克森。其時，拉里（Larry）正站在門前，似陪同卓慧思恭候弗雷德里克森。二人站在門前合照時，卓慧思向弗雷德里克森介紹首席捕鼠大臣，但拉里十分「唔畀面」轉身離開。

英媒報稱，今次非拉里首次「拒絕」卓慧思。過往有不少照片顯示，當卓慧思經過時，拉里明顯「擰頭」及「背對」。拉里的非官員社交平台Twitter帳戶日前亦更新，戲稱要在卓慧思到伯明翰參加保守黨大會時，更改首相府的大門密碼。

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責任編輯：吳漢培

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