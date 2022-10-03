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英揆私人電話網上僅售57元 內閣26官員都有份

環球社會熱點 13:29 2022/10/03

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英國首相卓慧思上台未足一個月，私隱保障就出現問題。據報卓慧思及25名英國內閣官員的私人電話被人在網上放售，費用僅需6.49英鎊（約56.5港元）。外界憂慮相關信息或威脅政府官員安全，英國政府發言人指，當中大部分數據都不正確或過舊。

卓慧思稱公布減稅前應奠定更好基礎 或押後表決 【下一頁】

英媒《星期日郵報》（Mail on Sunday）報道， 卓慧思（Liz Truss）及25名內閣官員私人電話號碼已被黑客盜取，並放在一個美國網站出售。有記者嘗試將網站顯示的卓慧思電話號碼加入通訊錄，然後WhatsApp相關帳戶頭像為一張她去年聖誕時拍攝的相片。

報道並未提及網站名稱，但指網站瀏覽費用為每周僅6.49英鎊。網站亦聲稱，擁有過去10年因網絡攻擊而被盜文件，數目多達140億份。

卓慧思認迷你預算釀英經濟波動 拒提前公開OBR預測 【下一頁】

報道指，電話號碼外洩官員包括新財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）、國防大臣華禮仕（Ben Wallace）、 新任外相祁湛明（James Cleverly） 及新任內政大臣柏斐文（Suella Braverman）。而工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）等7名影子內閣成員據悉亦涵蓋其中。

英國政府拒絕就報道發表評論，但一名發言人表示政府已得悉網站存在，但當中大部分數據過舊且不正確。發言人亦強調英國政府重視網絡安全，英國國家網絡安全中心（National Cyber Security Centre）亦會協助企業及個人保護其個人訊息免受威脅。

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責任編輯：李俊儀

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