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【人工智能】Meta研「文字變影片」生成器　輸入場景描述即可製5秒影片

科技 13:30 2022/10/03

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Meta繼今年7月推出「Make-A-Scene」人工智能（AI）場景生成工具後，Meta近日再宣布，推出AI影片生成工具「Make-A-Video。用家只要輸入文字描述與圖片參考，就可快速生成一段短影片。

【政治宣傳】Meta自揭破壞中國政治宣傳行動　阻假輿論干預美國大選

綜合外媒報道，Meta的新AI影片生成器Make-A-Video與靜態圖像生成器一樣，容許用家透過用文字對場景或對影片成品的描述，讓AI系統自動生成相符情境的影像。

Meta指，用家亦可以加上參考用圖像，透過單一圖像產生影片內容，或是自動串連兩組影像，亦可加入額外影片內容，以產生更豐富的影片。

提供3種風格可選　片長僅5秒

由於該AI系統已預先以大量影片片段內容進行訓練，故可在短時間內即時生成自然、生動且獨特的影片內容。現時相關生成器可按用家要求生成出三種風格的影片，包括超現實、寫實及風格化。

據悉，目前透過Make-A-Video AI影片生成器所製成的影片為五秒或更短，且不包含音訊，Meta亦暫未開放相關生成器的使用限權予公眾。

【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

【智能家居】亞馬遜推AI睡眠監測器　遙距測量用家呼吸

責任編輯：殷凱怡

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