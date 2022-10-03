【第4季部署】花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股

美匯強勢加上人民幣走弱，恒指近周突出現調整，下試17000點。花旗發表研報指，恒生指數的每股盈利增長率已從9月的-3.8％降至10月的-5.2％，將恒指在今年底的目標從23456點下調近15％至20000點，以反映恒指的盈利預測下降。報告預計，2023年10年期國債收益率將升至4.5％至5％，回到2008年金融海嘯前的水平。花旗將恒指2023年底的目標定為23000點，考慮到香港較中國內地較早對外開放，因此優先選擇Ｈ股而不是Ａ股。

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另一方面，花旗看好6隻港股，指出這些股份的股價低於2009年3月底即全球金融危機結束時的水平，認為它們目前的估值偏低。該行同時給予這些股票「買入」評級。

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