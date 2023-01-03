【人事變動】宏利白凱榮已履新香港及澳門行政總裁　曾於信諾集團擔任亞太地區行政總裁

▲ 【人事變動】宏利委任白凱榮為香港及澳門行政總裁 曾於信諾集團擔任亞太地區行政總裁

宏利香港早前宣布委任白凱榮 （Patrick Graham） 為宏利人壽保險（國際）有限公司行政總裁，專責領導宏利在香港和澳門的業務發展。白凱榮為宏利亞洲業務部執行委員會以及環球領導團隊的其中一員，並直接向宏利亞洲總裁兼首席執行官戴明鈞 （Damien Green） 匯報。經監管部門批准後，已於周日（1日）履新。

白凱榮在保險及金融服務行業超過25年，在加入宏利前，他曾在信諾集團擔任亞太地區行政總裁，而過去十年間先後在香港、印尼、韓國、新加坡等八個市場擔當多項高級領導要職。在加入信諾前，他曾在通用電氣當時旗下的金融服務機構GE Capital任職14年。過去三年，他亦擔任美國–東盟商務理事會的董事及司庫。

至於到白凱榮履新後，自去年5月底起擔任宏利人壽保險（國際）有限公司暫任行政總裁以及宏利亞洲首席分銷官的彭立志（Pankaj Banerjee），亦於1月起重新全職履行宏利亞洲首席分銷官的職務。

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編輯：姚卓然