▲ 【人事變動】宏利委任白凱榮為香港及澳門行政總裁 曾於信諾集團擔任亞太地區行政總裁

宏利香港宣布委任白凱榮 （Patrick Graham） 為宏利人壽保險（國際）有限公司行政總裁，專責領導宏利在香港和澳門的業務發展。白凱榮將成為宏利亞洲業務部執行委員會以及環球領導團隊的其中一員，並直接向宏利亞洲總裁兼首席執行官戴明鈞 （Damien Green） 匯報。經監管部門批准後，他將於2023年1月1日履新。

白凱榮在保險及金融服務行業超過25年，在加入宏利前，他曾在信諾集團擔任亞太地區行政總裁，而過去十年間先後在香港、印尼、韓國、新加坡等八個市場擔當多項高級領導要職。在加入信諾前，他曾在通用電氣當時旗下的金融服務機構GE Capital任職14年。過去三年，他亦擔任美國–東盟商務理事會的董事及司庫。

至於到白凱榮履新後，自今年5月底起擔任宏利人壽保險（國際）有限公司暫任行政總裁以及宏利亞洲首席分銷官的彭立志（Pankaj Banerjee），將於2023年1月起重新全職履行宏利亞洲首席分銷官的職務。

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編輯：姚卓然