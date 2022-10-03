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【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關　不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機　

宏觀解讀 12:52 2022/10/03

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【解碼│美元強勢】大摩：此輪亞洲貨幣貶值與基本面無關　不會重演1997/98年金融風暴或2013年危機　

美元強勢持續，市場關注強美元對亞洲的影響，以及會否引致新一輪金融危機。摩根士丹利認為，目前的強美元周期與對亞洲來說，與1997/98年亞洲金融風暴，或2013年在歐債危機影響下經濟全面放緩，均有很大分別，現時亞洲貨幣貶值並非因經濟基本面削弱、貨幣下跌及資本外流，從而影響到物價及金融穩定，但假如亞洲貨幣進一步急速及無序地貶值，金融穩定將成為一個迫切性的問題。

大摩：美元年底前料再升逾3%　兩大條件達成才會令美元轉勢【下一頁】

「亞洲貨幣貶值源於美元走強，並非亞洲宏觀經濟有所失衡，而亞洲貿易加權匯率一直穩定地升值，正是區內經濟穩定的反映。」

大摩指，美元持續急升下，投資者憂慮強美元會對全球經濟構成影響，特別是亞洲地區，關注亞洲央行會否大手加息，導致像1997/98年亞洲金融風暴或2013年在歐債危機影響下經濟全面放緩。

大摩：亞洲各國沒有大幅提高槓桿

「美國開始收緊貨幣政策前，亞洲各國沒有大幅提高槓桿，也沒有明顯跡象顯示區內資本配置不當或經濟過熱，故今年亞洲宏觀濟穩定指標惡化，主要歸因於前期商品價格急升有關，預期有關因素很快會出現逆轉。」

日本干預匯市有無用？　分析：日圓空頭料暫時收斂但圓匯弱勢難改【下一頁】

不過，大摩承認，美元上升及美元上漲，將會進一步引發資金流出亞洲，惟該行估計，亞洲央行會容許貨幣貶值，但會控制貨幣避免出現單邊劇烈波動的行動，而非上調利率。

大摩預期，現時周期下，環球央行的首要任務是本土經濟增長及通脹情況，基於亞洲通脹問題不大，經濟未有過熱，資本亦沒有出現錯配，故亞洲情況比其他地區更穩健，相信亞洲央行會將利率提高至受限制水平，並對內需構成損害。該行認為，隨中國於明年春季逐步開關，2023年亞洲經濟增長速度會明顯高於美國及其他發達國家。

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編輯：陳韻妍

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