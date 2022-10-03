中遠海控12億人幣 收購中遠海運供應鏈13%股權

航運股中遠海控(01919)公布，以自有資金約12.1億元人民幣，向控股股東中遠海運集運收購中遠海運供應鏈約13.46％股權，交易價格以股權評估值確定，與評估基準日標的股權帳面值相比增值24.8％。中遠海運供應鏈擬同步通過增資擴股引入戰略投資人並實施員工持股後，所持中遠海運供應鏈股權攤薄至7％。中遠海控全日收報9.18元，跌0.3%。

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中遠海運供應鏈主要經營綜合貨運代理、船舶代理、工程物流、倉儲配送、產品物流以及物流支持業務，今年上半年盈利約4.3億元人民幣，6月底淨資產約82億元人民幣。中遠海控指出，收購乃順應全球貿易發展新趨勢，聚焦戰略新願景，推動戰略轉型，將有助於完善端到端服務網絡，並增強全程綜合物流運輸服務能力。

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