【內銀股】李嘉誠基金會小量減持 郵儲行全日大跌11%

港交所資料顯示，李嘉誠基金會於上周四（9月29日）減持郵儲銀行（01658）5萬股股份，每股平均價4.71元，套現23.6萬元，最新持股量由11％降至10.99％。雖然減持屬小量，然而該內銀股今日遭洗倉。全日收報4.12元，大跌11%。李嘉誠基金會回應指，基金會成立旨在推動慈善公益項目，所有投資買賣乃為支持有關目標，投資所得收益全部撥歸慈善用途。

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另外瑞信發表研報指，郵儲銀行公布調整代理吸收人民幣個人存款業務儲蓄代理費率，新協議下的混合利率下調2個基點至1.27％，調整的幅度符合預期至稍勝預期。報告看好郵儲銀行低風險、大潛力及低估值，認為當市場對中國宏觀經濟的悲觀看法出現變化時，其估值可能會回升。該行維持郵儲銀行「優於大市」評級和Ｈ股目標價7.4元。報告指，調整儲蓄代理費率的短期影響有限，該議需要在股東大會上通過，預計混合利率下調2個基點能將全年純利提高1.2％，儲蓄代理費佔集團資本開支約50％，及在近三年約29％的營運收入。長期而言，因新協議鼓勵代理通過更高的利率以吸收更便宜的存款，透過改善存款結構，郵儲銀行的利息成本可望減少。

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