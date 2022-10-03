【動態島】Android版本「動態島」dynamicSpot　下載量破百萬

▲ 由開發商Jawomo開發的「Dynamic Island-dynamicSpot」應用程式，至今下載量已破百萬，且在工具類的排行榜飆升到第7名。

蘋果（Apple）日前在新推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max中，加入「動態島」互動介面設計，隨即引起外界熱議，Android開發商更立刻打造了一個類似設計，推出名為「dynamicSpot」的程式，讓Android用家也能「登島」。而這款程式上架一周，下載量已破百萬。

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由開發商Jawomo開發的「Dynamic Island-dynamicSpot」應用程式，直接地在Google Play商店介紹中表示，是模仿iPhone動態島設計。用戶可自由控制要允許哪些App透過動態島傳送通知、可顯示音樂播放，長按可控制上/下一首或暫停播放、可顯示訊息通知，長按可顯示訊息內容、及支援內置計時器等程式。據悉，這款程式開放免費下載，但若想要更多功能，就需要付款。

程式上架Google Play商店約一周，至今下載量已破百萬，且在工具類的排行榜飆升到第7名。

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責任編輯：曾曉汶

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