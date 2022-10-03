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【動態島】Android版本「動態島」dynamicSpot　下載量破百萬

科技 12:31 2022/10/03

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由開發商Jawomo開發的「Dynamic Island-dynamicSpot」應用程式，至今下載量已破百萬，且在工具類的排行榜飆升到第7名。

蘋果（Apple）日前在新推出的iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max中，加入「動態島」互動介面設計，隨即引起外界熱議，Android開發商更立刻打造了一個類似設計，推出名為「dynamicSpot」的程式，讓Android用家也能「登島」。而這款程式上架一周，下載量已破百萬。

【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題

【iPhone 14 Pro】iPhone 14 Pro動態島素材　加入小動物置頂設計

由開發商Jawomo開發的「Dynamic Island-dynamicSpot」應用程式，直接地在Google Play商店介紹中表示，是模仿iPhone動態島設計。用戶可自由控制要允許哪些App透過動態島傳送通知、可顯示音樂播放，長按可控制上/下一首或暫停播放、可顯示訊息通知，長按可顯示訊息內容、及支援內置計時器等程式。據悉，這款程式開放免費下載，但若想要更多功能，就需要付款。

程式上架Google Play商店約一周，至今下載量已破百萬，且在工具類的排行榜飆升到第7名。

【iPhone 14開箱】iPhone 14 Pro Max相機感光元件大升級　夜攝能力有幾強大？（多圖）

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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